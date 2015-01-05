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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۷

فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرد؛

معروف در تیم رویایی لیگ جهانی 2014

معروف در تیم رویایی لیگ جهانی 2014

فدراسیون جهانی والیبال در گزارش خود از لیگ جهانی 2014 و 2015 نام کاپیتان تیم ملی ایران را به عنوان یکی از بازیکنان تیم رویایی لیگ سال قبل معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال امروز گزارشی از اتفاقات لیگ جهانی سال 2014 و شرایط برگزاری مسابقات لیگ جهانی 2015 منتشر کرد که طی آن به رکورد 32 تیم حاضر در این دوره از مسابقات تاکید شده است.

نکته جالب این گزارش تصویر تیم رویایی لیگ جهانی 2014 است که در آن نام سعید معروف، پاسور و کاپیتان تیم ملی ایران به چشم می‌آید. سه بازیکن از برزیل به نام‌های لوکاس، لوکارلی و والاس دسوزا در کنار دو بازیکن از تیم ملی آمریکا به نام‌های دیوید لی و ساندر تیلور دیگر بازیکنان تیم رویایی لیگ جهانی سال 2014 را تشکیل می‌دهند.

سعید معروف اخیرا از تیم شهرداری ارومیه جدا شده و به تیم زنیت کازان روسیه پیوسته است.

 

کد مطلب 2456590

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