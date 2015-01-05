قرار مجرمیت برای ۳ نفر در پرونده بابک زنجانی صادر شده

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور کیفرخواست برای سه نفر از متهمان پرونده بابک زنجانی گفت: قرار مجرمیت در این پرونده با توجه به تعداد زیاد متهمان آن تنها برای سه نفر صادر شده است و اگر نماینده دادستان تایید کند کیفرخواست نهایی برای ۶ متهم بازداشت شده در این پرونده صادر خواهد شد.

وی افراد دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفته در این پرونده را بیش از ۵۰ نفر برشمرد و گفت: اموال متهمان در داخل و خارج از کشور شناسایی شده و براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این اموال شناسایی و تقویم شده و در اختیار شرکت نفت قرار گرفته است.

اژه ای در ادامه با اشاره به اعتراض متهم و وکیلش درباره شناسایی اموال گفت: اعتراض متهم به هیات سه نفره ارسال شده است و به دنبال آن برای سه نفر از متهمان اصلی پرونده کیفرخواست صادر می شود.

اژه ای از ردیابی اموال منقول و غیر منقول متهمان پرونده در داخل و خارج از کشور نام برد و گفت: با توجه به عدم همکاری متهمان دستگیر شده بسیاری از اموال متهمان در داخل و خارج از کشور شناسایی شده اما با توجه به معادل سازی اموال شناسایی شده بر حسب یورو و دلار گفت همچنان این اموال تکافوی کل بدهی متهمان را نمی دهد.

اژه ای گفت: قرار مجرمیت متهمان در دو هزار صفحه تهیه و در اختیار دادستان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ابعاد گسترده پرونده گفت: رسیدگی دقیق به کیفرخواست صادر شده ممکن است زمانبر باشد اما با توجه به قول بازپرس پرونده سعی می کنیم تا پایان سال جاری اولین جلسه رسیدگی به اتهام متهمان برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تلاش خوب دستگاه انتظامی در شناسایی و دستگیری عاملان حادثه گلپایگان گفت: تا متهمی دستگیر نشود قوه قضاییه نمی تواند درباره عاملان آن تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به سوابق متعدد کیفری متهم دستگیر شده گفت: بررسی ها نشان می دهد متهمان در طول هشت سال گذشته با راه اندازی یک باند بزرگ اقدام به ناامنی در برخی از استان ها و شهرهای مرکزی کشور کرده اند.

وی گفت: تلاش نیروی انتظامی برای شناسایی متهمان و دستگیری آنها قابل تقدیر است و انتظار این است که رسیدگی به این پرونده در دستور کار سریع ماموران قوه قضاییه قرار گیرد.

اژه ای با اشاره به اینکه در پرونده حادثه تیراندازی در گلپایگان چندین فقره قتل وجود دارد افزود: با توجه به هشدار سه نفر از ماموران نیروی انتظامی و دو نفر از شهروندان در جریان فرار متهمان و همچنین اعتراف متهم دستگیر شده به چند قتل دیگر شناسایی خانواده اولیای دم و رسیدگی به پرونده آنها باعث تغییر در روند رسیدگی به پرونده می شود. با این وجود قوه قضاییه نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا پرونده متهم دستگیر شده هرچه سریع تر بررسی و تعیین تکلیف شود.