بالا بودن آمار اسلحه شكاری حيات وحش آذربايجان غربی را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به وجود حدود 50 هزار قبضه اسلحه شكاری در آذربایجان غربی،‌ افزود :این تعداد با توجه به تنوع زیستی موجود در مناطق حفاظ شده، تالابها و جنگلها این تعداد بیش از ظرفیت است.

وی با بیان اینكه نابودی حیات وحش غیر قابل جبران و بازگشت است، اظهار داشت: بر اساس سرشماری بین زمستانی سال گذشته فقط 286 گونه انواع پرندگان آبزی و كنار آبزی كه 55 درصد تعداد پرنده های كل كشور را شامل می شود شناسایی شده است .

آراسته با اشاره به آغاز سرشماری نیمه زمستانی و زمستانی پرندگان آبزی و كنار آبزی طی سالجاری در استان عنوان كرد: این سرشماری هم اكنون در شش تالاب بین المللی استان در حال اجراست و بزودی نتایج آن مشخص می شود

سرشماری 4590 كل و بز و قوچ و میش ارمنی در مراكان خوی

سرپرست اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه به نتایج سرشماری صورت گرفته در نخستین منطقه حفاظت شده كشور در مراكان خوی نیز اشاره و اعلام كرد: در این سرشماری که با حضور 44 نفر از محیط بانان و کارشناسان انجام شد بیش از چهار هزار و 590 راس کل، بز، قوچ و میش ارمنی سرشماری شد.

آراسته ادامه داد: همنچنین محیط بانان استان در این منطقه حفاظت شده در كنار سرشماری حیات وحش عوامل تهدید را شناسایی كردند تا برنامه ریزی اصولی برای جلوگیری از آسیب های وارده به منطقه و حیات وحش آن صورت گیرد.

وی در ادامه از كشف چهار هزار و 730 قطعه ماهی كه به صورت غیرمجاز صیده شده بودند طی سالجاری از متخلفان خبر داد و گفت: در این راستا 46 قضبه سلاح شكاری مجاز و 7 قبصه سلاح غیر مجاز به همراه 173 متخلف شناسایی و تحویل مقامات قضایی شد.

دستگاه اندازه گیری ذرات میكرونی معلق در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

سرپرست اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای راه اندازی 2 دستگاه اندازه گیری ذرات میكرونی معلق در هوا در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این ذرات میكرونی 2.5 از طریق شش وارد جریان خون شده و سلامتی افراد از تحت الشعاع قرار می دهند.

آراسته با اشاره به اینكه امسال دستگاه جذب اتمی با اعتبار بالغ بر 17 میلیارد ریال برای سنجش فلزات سنگین نیز در استان نصب و راه اندازی شده است،افزود: همچنین دستگاه سنجش كیفیت آب رودخانه مهاباد چای راه اندازی شده كه طی آینده نزدیك شاهد راه اندازی این دستگاه در خروجی شهر مهاباد خواهیم بود.

وی با بیان اینكه 2 دستگاه سنجش كیفیت آب نیز در رودخانه شهرچایی ارومیه راه اندازی شده، تصریح كرد: امسال اعتبار لازم جهت مطالعه محل سایت دفن زباله های ویژه استان تامین شده كه متاسفانه آذربایجان غربی جز 4 استان فاقد سایت ویژه دفن زباله های عفونی محسوب می شود.

ابلاغ 8 طرح جامع مدیریت پسماند جهت اجرا به شهرستانهای آذربایجان غربی

وی از صدور 2 مورد مجوز زیست محیطی برای سایت زباله شهری و 2 مورد سایت زباله روستایی از ابتدای سالجاری تاكنون خبر داد و عنوان كرد: هم اكنون 24 سایت دفع زباله های شهری و 23 سایت دفع زباله های روستایی در استان فعال بوده و 4 مجوز واردات و صادرات ضایعات خطرناك به كشور صادر شده است.

سرپرست اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از ابلاغ 8 طرح جامع مدیریت پسماند به شهرستانهای استان جهت اجرا خبر داد و گفت: در بخش زباله های بیمارستانی نیز 30 بیمارستان مجهز به دستگاه بی خطر ساز بوده و زباله های عفونی مجهز شده اند.