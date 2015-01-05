سید مهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتباطات در باشگاهها حرف اول و آخر را میزند و ارتباط بین ارکان باشگاه یا بازیکن و مربی خیلی مهم است اما فکر میکنم ماهان تندیس از بعد از بازی هفته هفتم، نتوانست آن طور که باید و شاید این ارتباط را حفظ کند.
غیاثی افزود: قم تماشاگر بسیار خوبی دارد اما متاسفانه از همین ظرفیت مهم هم نمیتوانیم استفاده کنیم و معنی ندارد که ۲ نفر لیدر بخواهند برای فوتسال قم تصمیم بگیرند در حالی که وظیفه لیدر تشویق است اما اینها در تعویضها و ارنج تیم دخالت میکنند.
وی گفت: در ماهان تندیس از همه ظرفیت بازیکنان تیم استفاده نمیشود. چرا در یک بازی ما ۲ اخراجی میدهیم. بدیهی است که این اتفاق دلیلی جز استرس و عدم آمادگی روانی برای بازی ندارد.
رئیس کمیته فوتسال قم بیان داشت: پس از بازی هفتم ماهان تندیس، عدهای به سمت من گرایی رفتند و خواستند این موفقیتها را به نام خود بنویسند وگرنه شما ببینید این تیم از نظر بازیکن تغییری نکرده و فقط میثم ایلانلو رفته که در نیم فصل نخست هم زیاد بازی نمیکرده است.
غیاثی عنوان کرد: ماهان تندیس از نظر مدیریت مشکل دارد و تیم قم در ۳ سال اخیر هرگاه از قهرمانی دور مانده به دلیل ضعف مدیریت بر تیم بوده است و احساس من این است که ماهان تندیس از ضعف مدیریت رنج میبرد و نیاز به مدیریتی بسیار قویتر از این دارد.
وی تصریح کرد: مدیر باید بتواند مانع از دخالت بازیکن در کار مربی شود یا اتفاقات سکو را به سمتی پیش ببرد که نفع باشگاه باشد نه به نفع شخص و اینها جواب معکوس میدهد.
سرمربی سابق تیم ارم کیش قم گفت: فرقی نمیکند چنان که اگر من هم بیایم یا هر مربی دیگری به این تیم بیاید نمیتواند کارش را انجام دهد و به موفقیت برسد زیرا شرایط مدیریتی این اجازه را نمیدهد.
غیاثی تصریح کرد: من با آمدن آقای رعدی در آن مقطع مخالف بودم و به نظر من کار درستی نبود زیرا زمان میبرد که وی با شرایط فوتسال قم وفق پیدا کند و کار تاثیرگذاری انجام دهد.
وی در مورد حضور رعدی در نیمکت ماهان تندیس خاطرنشان کرد: نمیتوانم بگویم که مدیریت در کار کادر فنی دخالت میکند زیرا درون مجموعه نیستم اما آن چیزی که از بیرون میبینم حاکی از این است که استرس از این ناحیه بر کادر فنی وارد میشود.
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