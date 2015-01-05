به گزارش خبرگزاری مهر، فردا سه شنبه ۱۶ دي ماه غلامحسين ابراهيمي ديناني به ميزباني انديشگاه كتابخانه ملي در مركز همايش هاي كتابخانه ملي سخنراني مي كند.

در اين نشست تخصصي، ديناني به معرفي و بررسي كتاب "سخن ابن سينا و بيان بهمنيار" مي پردازد.

کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار، قرائتی تازه و نگرشی نو به ابن سیناست.

دکتر دینانی در مقدمه این کتاب به رد قاطع نو افلاطونی بودن این فیلسوف قرن پرداخته است .همچنین این کتاب حاوی جدیدترین نظرات فلسفی حکیم دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که ضمن نقل کلام ابن سینا و نقد و بررسی آن، نظرات خود را در لابه لای مطالب بیان کرده است.

دکتر دینانی در این کتاب به عنوان مجدد حکمت خسروانی عمل کرده و قاطعانه بر حکمت خسروانی ایران باستان تاکید دارد.

نشست مذكور از ساعت ۱۵ آغاز مي شود و تا ساعت ۱۷ ادامه دارد.

شركت براي عموم علاقه مندان آزاد است.