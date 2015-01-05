احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم منتخب کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان در حالی در مسابقات بین المللی سامورگاشف روسیه شرکت خواهد کرد که در این تیم محمدرضا رضایی و محمد جواد رضایی در وزن‌های ۷۶ و ۴۶ کیلوگرم کشورمان نمایندگان استان قم خواهند بود.

وی افزود: رقابت‌های بین المللی سامورگاشف روسیه با حضور کشتی‌گیران کشورهای مختلف روزهای بیست و نهم تا سی‌ویکم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ در شهر روستوف‌اون‌دون روسیه برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان در ۸ وزن به مصاف حریفان می‌روند.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: موسی طباطبایی پیشکسوت و مربی کشتی استان قم به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان برای مسابقات برون‌مرزی سال ۲۰۱۵ معرفی شد.

رضایی بیان داشت: علاوه بر موسی طباطبایی به عنوان سرپرست جدید تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان، علی اشکانی مسئولیت سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی را بر عهده دارد و بهرام حسین‌زاده نیز مربی تیم ملی خواهد بود، ضمن اینکه ایرج منصوری به عنوان داور و حسن بابک به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی معرفی شده‌اند.

وی عنوان کرد: یکی از استعدادهای کشتی قم که با حضور در مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی استان قم توانست قابلیت‌های خود را به خوبی نشان بدهد محمدعلی حیدری است که اکنون زیر نظر مربیان تیم ملی در کارگاه فنی تیم‌های ملی است.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: این کشتی‌گیر از سوی فدراسیون کشتی کشورمان به دومین کارگاه فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان دعوت شده است در حالی که این کارگاه در خانه کشتی تهران در حال برگزاری است و از قم محمد علی حیدری در وزن ۸۵ کیلوگرم این اردو حضور دارد.