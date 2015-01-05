سیدصادق موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برطرف شدن مشکل کرار با باشگاه استقلال خبر داد و گفت: جلسه بسیار خوبی را برگزار کردیم و تمام سوءتفاهماتی که بین طرفین وجود داشت، در یک گفتگوی کاملا دوستانه و صمیمی حل شده و جاسم کرار فردا صبح خود را به کیش خواهد رساند تا در کنار دیگر بازیکنان استقلال در تمرینات این تیم حضور داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کرار مطالباتش را دریافت کرده است، افزود: در خصوص مسائل مالی هیچ حرفی نمی زنم و تنها به شما می گویم که کرار دیگر با استقلال هیچ مشکلی نخواهد داشت.

موسوی تاکید کرد: متاسفانه برخی صحبت ها باعث شده بود تا یک مساله بسیار کوچک برای هر دو طرف بسیار بزرگ جلوه کند و سوءتفاهمات زیادی را به وجود بیاورد، اما خوشبختانه با صحبت هایی که بین من و توفیقی انجام شد، مشکلات برطرف شد و کرار با آرامش خیال به کیش خواهد رفت.

مدیر برنامه‌های کرار در پاسخ به این سوال که آیا ۲۰ درصد جریمه ای که قرار بود برای وی در نظر گرفته شود، بخشیده شده است یا خیر؟، گفت: در جلسه ای که ما برگزار کردیم اصلا در این خصوص هیچ صحبتی نشد و با تفاهمات خوبی که بین ما انجام گرفت دیگر نیازی به صحبت کردن در این خصوص نخواهد بود.

سیدصادق موسوی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا شما فکر می کنید این آخرین باری بود که بین کرار و مسئولین استقلال اختلاف بوجود آمده بود، تصریح کرد: امیدوارم دیگر تا روزی که کرار در استقلال است هیچ مشکلی بین او و مسئولین تیم بوجود نیاید.