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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۷

گلمحمدی خبرداد:

اختصاص شعبه 10 حقوقی به منظور تسریع رسیدگی به پرونده‌های شهرداری زنجان

اختصاص شعبه 10 حقوقی به منظور تسریع رسیدگی به پرونده‌های شهرداری زنجان

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان از اختصاص شعبه 10 حقوقی به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شهرداری زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی ظهر امروز در دیدار رئیس کل دادگستری و دادستان زنجان با اعضای شورای شهر زنجان بر تقویت تعامل و همکاری شهرداری زنجان با دستگاه قضایی را در راستای حل مشکلات و معضلات شهری و اخذ مطالبات شهرداری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه تعامل و پیگیری موجب حل بهتر مشکلات مردم خواهد شد، تصریح کرد: خرد کردن مشکلات و پیگیری مطالبات شهرداری  گامی موثر درتوسعه شهر زنجان است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به وضعیت شهر زنجان اضافه کرد: رعایت اصول فنی در ساخت و ساز ضرورتی مهم به شمار می‌رود.

این مسئول همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی شهرداری در امر ساخت و سازهای اصولی تصریح کرد: شهرداری باید در امر نظارت و برخورد با متخلفان را در همان ابتدای کار به صورت جدی وارد عمل شود.

گل‌محمدی خاطر نشان کرد: نظارت اولیه و جدی شهرداری موجب کاهش مشکلات ناشی از ساخت در مراحل بعدی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیه غیر اصولی و فنی سرعت‌گیر در جاده‌ها و بزرگراه‌ها افزود: همین امر موجب بروز مشکلاتی برای مردم و شهروندان شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین با اشاره به مشکلات سرعت‌گیرها در حرکت خودروهای امداد تصریح کرد: در برخی از موارد زمانی که خودروهای امدادی بنا به ضرورت با سرعت زیاد برای کمک رسانی به محل حادثه اعزام می‌شوند، در صورت وجود سرعت‌گیرهای غیراصولی و غیراستاندارد دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.

این مسئول با تقدیر از اقدام شهرداری زنجان در راستای جمع‌آوری متکدیان سطح شهر افزود: این موضوع به زیباسازی فضای شهر کمک کرده است.

کد مطلب 2456685

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