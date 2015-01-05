به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی ظهر امروز در دیدار رئیس کل دادگستری و دادستان زنجان با اعضای شورای شهر زنجان بر تقویت تعامل و همکاری شهرداری زنجان با دستگاه قضایی را در راستای حل مشکلات و معضلات شهری و اخذ مطالبات شهرداری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه تعامل و پیگیری موجب حل بهتر مشکلات مردم خواهد شد، تصریح کرد: خرد کردن مشکلات و پیگیری مطالبات شهرداری گامی موثر درتوسعه شهر زنجان است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به وضعیت شهر زنجان اضافه کرد: رعایت اصول فنی در ساخت و ساز ضرورتی مهم به شمار می‌رود.

این مسئول همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی شهرداری در امر ساخت و سازهای اصولی تصریح کرد: شهرداری باید در امر نظارت و برخورد با متخلفان را در همان ابتدای کار به صورت جدی وارد عمل شود.

گل‌محمدی خاطر نشان کرد: نظارت اولیه و جدی شهرداری موجب کاهش مشکلات ناشی از ساخت در مراحل بعدی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیه غیر اصولی و فنی سرعت‌گیر در جاده‌ها و بزرگراه‌ها افزود: همین امر موجب بروز مشکلاتی برای مردم و شهروندان شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین با اشاره به مشکلات سرعت‌گیرها در حرکت خودروهای امداد تصریح کرد: در برخی از موارد زمانی که خودروهای امدادی بنا به ضرورت با سرعت زیاد برای کمک رسانی به محل حادثه اعزام می‌شوند، در صورت وجود سرعت‌گیرهای غیراصولی و غیراستاندارد دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.

این مسئول با تقدیر از اقدام شهرداری زنجان در راستای جمع‌آوری متکدیان سطح شهر افزود: این موضوع به زیباسازی فضای شهر کمک کرده است.