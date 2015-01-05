کردستان باید به عنوان الگوی وحدت اسلامی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از اساتید و فرهیختگان حوزه تقریب مذاهب دانشگاه پيام نور كردستان اظهار داشت: توجه و اهمیت داده به حوزه تقریب مذاهب در دانشگاه پیام نور حرکتی بسیار ارزنده و موثر در راستای اتحاد بین مسلمین است.

وی با اشاره به این مطلب که دانشگاه می تواند به عنوان مبلغی بسیار توانمند در این حوزه ورود پیدا کند، افزود: حرکت در راستای ترویج و گسترش دین و اتحاد بین مسلمین اجری اخروی و دنیوی را به دنبال دارد.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان بیان کرد: بصیرت افزایی با فتنه های دشمنان باید از جامعه دانشگاهی و قشر جوان آغاز شود که به لطف خداوند و همت دانشگاه پیام نور این گام به نحو احسند برداشته شده است.

حجت الاسلام فرضی با اشاره به اهمیت و جایگاه اتحاد و هم دلی بپدر بین مسلمانان یادآور شد: در کلمه اهل لغت انسان به معنای انس و هم راه است چرا که انسان موجودی اجتماعی است و باید در سایه برادری و اتحاد به سوی تعالی حرکت کند.

وی ادامه داد: در دین مبین اسلام از تک رویی و تنها گزینی پرهیز شده است چرا که دشمن می تواند به راحتی در دل و روح انسان تنها و بی یاور رخنه کند.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان گفت: باید قبول کنیم که در زندگی اجتماعی و گروهی یک سری باید ها و نبایدها وجود دارد که برای زندگی آرام و بهتر لازم است آن را رعایت کرد.

حجت الاسلام فرضی اظهار داشت: خوشبختانه در اصول کلی مسلمانان هیچ مشکلی با هم ندارند و در این حوزه اشتراکات مفهوی داریم چرا که عقل مکمل شرع و بالعکس است.

وی با اشاره به این مطلب که در حوزه تقریب مذاهب باید به سه نکته توجه داشته باشیم، افزود: یکی حوزه اخلاق است که خوشبختانه هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در این حوزه وجود ندارد و همگی پایبند به اخلاق در هر شرایط و مکانی هستیم.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان بیان کرد: دومین حوزه که باید مورد توجه قرار بگیرد حوزه کلام است که وارد حوزه تفکری و اعتقادی می شود و هر کسی بر مبنای اعتقاد خود عمل می کند و خوشبختانه در این حوزه هم مشکلی نداریم.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: سومین مورد در این حوزه فقهی است که بین شیعه و سنی اختلافات بسیار جزئی وجود دارد که با بررسی و مذاکره حل می شود.

وی ادامه داد: در حوزه مصداقی نباید موضوعات را طوری تعبیر کنیم که اختلاف به وجود آید چرا که در بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد و باید گفت که آنها تفاوت های مذهبی است.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان گفت: نباید بگذاریم که این تفاوت های جزئی بستر توطئه چینی و دست درازی دشمنان را به دین مقدس اسلام فراهم کند.

حجت الاسلام فرضی اظهار داشت: ورود دانشگاه در این حوزه و بصیرت افزایی در بین آحاد جامعه در این جا باید به صورت پر رنگ دیده شود.

وی افزود: باید قبول کنیم که استکبار مشکل تاریخی، سیاسی و ساختاری با اسلام دارد و به دنبال ریشه کنی اسلام ناب محمدی برای رسیدن به مقاصد شوم خود است.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان بیان کرد: همزیستی مسالمت آمیز تقریب مذاهب در ایران و به خصوص در کردستان نمونه بارز و الگوی منجمی از اتحاد مسلمانان است.

حجت الاسلام فرضی یادآور شد: اگر موضوع وحدت بین جهان اسلام حل شود تمامی کشورهای غربی در برابر اسلام زانو می زنند و این نیازمند انسجام، برنامه ریزی و اتحاد تک تک مسلمانان است.

گفتنی است در پایان این مراسم از اساتید و فرهیختگان برتر تقریب مذاهب استان کردستان تجلیل شد.