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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

در چهارمحال و بختیاری،

پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی جذب دستگاههای اجرایی می شوند

پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی جذب دستگاههای اجرایی می شوند

شهرکرد - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری چهارمحال وبختیاری گفت: پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی تا پایان سالجاری جذب دستگاههای اجرایی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی ظهر دو شنبه در نشست خبری افزود: تعدد 170 نفر در 17 دستگاه اجرایی استان مشغول به کار خواهد شد.

وی از تبدیل وضع تعداد 218 نیروی قراردی دستگاههای اجرایی استان به وضعیت پیمانی خبرداد و افزود: این تعداد نیرو در 27 دستگاه اجرایی استان ساماندهی شده است.

 وی ایجاد شهر الکترونیک، اجرای سامانه ثبت اطلاعات مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان، ایجاد پورتال اطلاع رسانی استان، داشبورد الکترونیکی و سند جامعه فناوری اطلاعات استان با صرف اعتبار افزون بر 30 میلیارد ریال از طرحهای اجرایی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری چهارمحال وبختیاری به ساماندهی فضاهای اداری دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد وافزود: ثبت اطلاعات فضاهاي اداري استان، تعيين فضاي مازاد يا كمبود، بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري، كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري از ساختمانهاي اداري در دست اجراست.

 وی دفتر آموزش و پژوهش استانداری را از دفاتر موفق در سطح کشوری در هفته پژوهش سالجاری عنوان کرد و افزود: تشکیل اتاق فكر و تدبير توسعه استان، برگزاري همايش هاي علمي - پژوهشي؛ آموزش الکترونیکی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی، تهيه سند پژوهش و فناوري توسعه استان از مهمترین دستاوردهای علمی این دفتر در جهت تحقق اهداف به شمار می رود.

کد مطلب 2456693

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