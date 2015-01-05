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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

در دیدار با عمار حکیم صورت گرفت؛

قدردانی ظریف از رویکرد عراق در گسترش همکاری های دو جانبه

قدردانی ظریف از رویکرد عراق در گسترش همکاری های دو جانبه

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با عمار حکیم از رویکرد سیاستمداران عراقی برای تقویت انسجام ملی و همچنین گسترش همکاری های دوجانبه با ایران و مقابله با تروریسم به عنوان دشمن مشترک دو کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، در تهران ملاقات کرد.

 ظریف در این دیدار، ایفای نقش هوشمندانه و سازنده علما، مراجع و رهبران مذهبی عراق را مایه افتخار دانست و از رویکرد سیاستمداران عراقی بویژه حیدر العبادی در راستای تقویت انسجام ملی و همچنین گسترش همکاری های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران و مقابله با تروریسم به عنوان دشمن مشترک دو کشور، قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اجتماع بزرگ اربعین در کربلا به عنوان یک نماد وحدت بخش اسلامی و انسانی، لطف و میهمان نوازی مردم عراق از زائران ایرانی را فراموش نشدنی و قابل تقدیر توصیف کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بالای همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و بازرگانی تأکید کرد.

عمار حکیم ضمن اشاره به مناسبات راهبردی و روابط مستحکم و عمیق بین ایران و عراق، تلاش و همکاری های هرچه بیشتر برای تبدیل چالش ها به فرصت برای ملت دو کشور را ضروری برشمرد.

 

کد مطلب 2456706

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