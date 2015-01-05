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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

حق نگر:

جانمایی بازار صنایع دستی در شیراز توسط شهرداری اشتباه است

جانمایی بازار صنایع دستی در شیراز توسط شهرداری اشتباه است

شیراز – عضو شورای شهر شیراز گفت: جانمایی بازار عرضه تولیدات صنایع دستی شیراز توسط شهرداری اشتباه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه شهرداری باید جانمایی بازارهای مختلف را با دقت انجام دهد تاکید کرد: معاونت فرهنگی در اقدامی شایسته طرح بازار عرضه و تولید صنایع دستی را به کمیسیون گردشگری آورده که متاسفانه در جانمایی آن اشتباه فاحش و بزرگی روی داده است.

وی تصریح کرد: طبق جانمایی انجام شده این بازار در محل قدیم آموزش و پرورش در محلی مقابل ارگ کریم خان در حالیکه این محل در طرح مرحوم میر میران با هزینه میلیارد ها تومان تملیک و تخریب شد.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: با توجه به مسئولیت بزرگ در هزینه های بیت المال بازنگری در محل این بازار لازم و ضروری است و از طرفی بهتر است که این بازار دربافت تاریخی و قدیمی شیراز ساخته شود تا محلی برای حضور گردشگران فراهم شود.

حق نگر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدم وجود یک خیابانی مختص عرضه کتاب و محصولات فرهنگی در شیراز مشکل بزرگی است، گفت: با توجه به سهم 20 درصدی  شهرداری شیراز در پروژه بین الحرمین ترتیبی اتخاذ شود که حداقل تعداد 100 مغازه از این پروژه به ناشران تراز اول کشور اختصاص داده شود.

وی افزود: با این کار مشکل بزرگ کمبود خیابان و محلی برای عرضه کتاب برطرف خواهد شد.

عضو شورای شهر شیراز در خصوص وضعیت کوه دراک نیز گفت: در حوزه حرائم و حوزه خدمات شهری کارهای مناسبی انجام شده است.

کد مطلب 2456707

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