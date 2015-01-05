به گزارش خبرنگار مهر، سعيد مرجوي در جمع خبرنگاران درباره جزئیات اجرای پروژه ساخت نیروگاه برق برای پالایشگاه نفت مسقط عمان، گفت: بر اساس قراردادی کلید در دست یک شرکت ایرانی با شرکت پالايشگاه نفت عمان، احداث نيروگاه با ظرفيت 52 مگاوات، تاسيسات توليد بخار اصلي و کمکي، تاسيسات توليد آب شيرين ، تاسيسات توليد آب نرم و تاسيسات تصفيه سوخت انجام شده است.

این عضو سندیکای صنعت برق ایران با اعلام اینکه تامين تجهيزات، عمليات ساختماني، نصب و راه اندازي، تامين لوازم يدکي دو ساله و ضمانت سه ساله ا از مهمترین ويژگي هاي اين قرارداد برقی با پالایشگاه نفت عمان است، تصریح کرد: در این پروژه برقی و نفتی با استفاده از توان و ظرفیت متخصصان و سازندگان ایرانی، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عمان فراهم شده است.

وی با تاکید بر طراحی وساخت بخش عمده تاسيسات آب شيرين کن، انواع کابل‌ها، شيرآلات صنعتي، طراحي سيستم کنترل و اسکادا، تجهيزات اتصال زمين و حفاظت کاتديک و اسکلت فلزي این پروژه برقی در عمان، بیان کرد: اين طرح در فضاي محدود داخلي پالايشگاه نفت مسقط با توليد مستمر 24 ساعته به عنوان تنها پالايشگاه وقت عمان و با رعايت تمامی استانداردهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست احداث شده است.

مرجوعی با اشاره به ثبت رکورد سه ميليون نفر ساعت کار بدون حادثه برای اجرای این پروژه نیروگاهی در عمان، تبیین کرد: این پروژه بزرگ برقی در حالی در پالایشگاه نفت مسقط اجرایی شده است که هم اکنون شرکت های ایرانی بریا صادرات خدمات فنی و مهندسی با تحریم های غیر قانونی دست و پنج نرم می کنند.

این عضو سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه بریا اجرای این پروژه برقی محدودیت هایی برای بازگشایی اعتبار اسنادي و تامين تجهيزات وجود داشت، تاکید کرد: با این وجود این طرح با موفقیت توسط متخصصان داخلی در عمان طراحی و اجرا شد.

وي افزود: طرح نيروگاه و تاسيسات پالايشگاه نفت مسقط بزرگترين پروژه فني و مهندسي در حوزه انرژي است که يک شرکت ايراني در يک بازار کاملا رقابتي در خارج از کشور اجرا کرد و موفق به دريافت رضايت نامه از کارفرماي عمانی خود شد.

مرجوعی، سپري شدن بيش از 25 هزار ساعت کارکرد اجزاء مختلف طرح بدون بروز مشکل را از ديگر ويژگي اين طرح عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس ارزيابي رايزن جمهوري اسلامي ايران در عمان انجام اين طرح در محل بزرگترين پالايشگاه عمان بدون ترديد يکي از ارزشمندترين اقدامات يک شرکت ايراني در حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي اين کشور به شمار می رود.

این عضو سندیکای صنعت برق ایران درباره ارزش این پروژه برقی در خارج کشور هم توضیح داد: پروژه ساخت نیروگاه برق برای پالایشگاه نفت مسقط عمان سه ساله و با سرمایه گذایر حدود 102 میلیون دلاری انجام شده است.

مرجوي همچنین با بيان اينکه اين شرکت در طرح توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبی، احداث نيروگاه را بر عهده داشته است، از برنده شدن در طرح بازسازي نيروگاهي در عراق به ارزش 20 ميليون دلار خبر داد و گفت: به علت شرايط امنيتي در عراق، ابلاغ این طرح از طرف شرکت عراقي تاخير 10 ماهه داشته است.

وی با اشاره به برنامه ریزی بریا بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از این پروژه نیروگاهی در مسقط عمان، اظهار داشت: در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی برای افزایش حجم صادرات غیر نفتی یکی از سیاست های ایران است.

قاضی میرسعید هم با اشاره به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی ده‌ها طرح نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی توسط متخصصان ایرانی در کشورهای مختلف جهان، درباره احداث پروژه نیروگاه و تاسیسات پالایشگاه مسقط گفت: بر اساس قرارداد با شرکت پالایشگاه نفت عمان یک شرکت ایرانی متعهد به اجرای کلید در دست احداث نیروگاه به ظرفیت 52 مگاوات، تاسیسات تولید بخار اصلی و کمکی، تاسیسات تولید آب شیرین، تاسیسات تولید آب نرم و تاسیسات تصفیه سوخت شده است.

مشاور مجري طرح هاي نيروگاهي و صنايع وابسته با اشاره به حضور در يک مناقصه بين المللي و کسب امتیازات فنی بالا در جمع 17 شرکت بین المللی جهان، بیان کرد: بر این اساس این شرکت ایرانی در کنار سه شرکت از اسپانيا، هند و آمريکا و شانس پیروزی در این مناقصه را دارد.

قاضي ميرسعيد در پایان خاطرنشان کرد: در طول 14 ساله گذشته تاکنون 24 پروژه در بخش‌ طراحی و ساخت نيروگاه، تاسیسات نفت و گاز را با موفقيت در ايران، ارمنستان و عمان به اتمام رسانده است.