۴۵ پروژه ورزشی خراسان جنوبی تکمیل می شود/ افتتاحی که نمادین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عزیزاده مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهارکرد: شروع پروژه ورزشی جدید را تا تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان نخواهیم داشت.

وی گفت: ۹۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که تکمیل آنها به بیش از ۵۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به ساخت ۲۲ فضای ورزشی روستایی در استان بیان کرد: ۱۰۶ خانه ورزش روستایی در سطح استان فعال است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال فاز اول استادیوم ۱۵ هزار نفری بیرجند به بهره برداری می رسد، بیان داشت: فاز اول این ورزشگاه شامل پیست تارتان و چمن فوتبال است.

عزیز زاده مقدم تصریح کرد:اما به دلیل تازه بودن چمن عملا استفاده از آن برای ورزشکاران تا مدتی میسر نخواهد بود.

وجود ۲۱ مدال آور ملی در استان

وی در ادامه از فعالیت ۴۴ هیئت ورزشی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۲ هیئت با رئیس و ۱۲ هیئت ورزشی نیز با سرپرست اداره می شود.

به گفته وی از ابتدای امسال ۱۹ دوره آموزشی ویژه هیئت های ورزشی استان برگزار شده است.

وی با اشاره به وجود ۷۲۱ داور و یک هزار و هفت مربی در رشته های مختلف ورزشی استان ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۲۰ مسابقه داخلی را در سطح استان برگزار کرده ایم.

وی با اشاره به ۲۲ مورد اعزام ورزشکاران استان به مسابقات ملی و منطقه ای گفت: در استان خراسان جنوبی ۲۱ مدال آور ملی داریم.

میزبانی تیم ملی بدمینتون بانوان

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بيان اينكه ۲۳ تا ۲۹ دی‌ماه میزبان تیم ملی بدمینتون بانوان در استان هستيم، گفت: همچنين مسابقات قوی‌ترین مردان ایران در طبس براي دومین بار در استان برگزار مي‌شود.

وی با اشاره به اینکه زیر ساخت های استاندارد ورزشی برای میزبانی بسیاری از مسابقات ورزشی در استان فراهم نیست، گفت: در استان سالن استاندارد کف پوش شده برای مسابقات در سطح ملی نداریم.

عزیز زاده مقدم اظهارکرد: برنامه ریزی برای تجهیز شهرستانها به سالن استاندارد و خوابگاه مجهر در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم میزبانی مسابقات ملی را در شهرستانهای استان نیز داشته باشیم.

آفت بخشی نگری در استان

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات جوانان تنها مختص یک اداره نیست، گفت: آفت بخشی نگری و جزیره ای نگاه کردن به مسائل در استان وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید خود را در مقوله مسائل جوانان دخیل بدانند و در این زمینه با ورزش و جوانان همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشکلات اعتباری گریبانگیر تمام کشور است، گفت: با کمک نمایندگان استان دستگاه های اجرایی استان ملزم شده اند یک درصد اعتبارات خود را به ورزش اختصاص دهند.