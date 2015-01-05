ششمین دوره جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین ظهر دوشنبه با حضور جمعی از هنرمندان و مسؤلان سینمایی کشور در مجتمع علوم وحیانی اسراء با سخنرانی آیت الله جوادی آملی کار خود را آغاز کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این مراسم پیش از سخنرانی آیت الله جوادی املی به ارائه گزارشی از برگزاری این جشنواره پرداخت.

حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه تشکیل دفتر سینمای جوان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کار پسندیده‌ای دانست و گفت: این وزارتخانه تاکنون ۵۰ خانه انجمن سینمای جوان را در کل کشور تأسیس کرده است که انجمن قم یکی از قوی ترین آن‌ها است.

وی با بیان اینکه انجمن سینمای جوان قم خدمات و فعالیت‌های خوبی داشته است، افزود: برگزاری این جشنواره نمونه‌ای از این فعالیت‌ها است که دو هنر سینما یعنی فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی در آن دنبال می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم هدف از این جشنواره را شناسایی و ساماندهی هنرمندان در زمینه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس در جهت خدمت به به معارف دینی و اسلام عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره ششمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین است، تصریح کرد: استقبال خوبی از سوی هنرمندان برای شرکت در این جشنواره صورت گرفته حدود ۳۰۰ فیلم کوتاه، ۳۰۰ فیلم نامه و ۸۰۰ عکس به دبیرخانه ارسال شده است.

حجت الاسلام ایزدپناه با بیان اینکه هنر باید در خدمت دین و نماز قرار بگیرد، افزود: این جشنواره در همین راستا برگزار می‌شود و امیدواریم قم بتواند اسوه و الگویی برای همه کشور در این خصوص قرار بگیرد.