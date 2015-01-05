نمایندگان کارخانجات ترکیه، سرمایه گذاری در سمنان را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاها اُکسوزوقلو نماینده گروه تجاری ترکیه در گفتگویی هدف از این سفر را بررسی شرایط برای سرمایه گذاری در بخش مواد معدنی فلزی در استان سمنان برشمرد و با اشاره به ظرفیتهای غنی مواد معدنی در این استان، افزود: برای اولین بار است که قصد سرمایه گذاری در بخش معدنی در این استان را داریم و پیش از این، درباره پتانسیل های معدنی استان سمنان زیاد شنیده بودیم.

وی بر تسهیل در امور مختلف برای سرمایه گذاری در بخش معدنی استان سمنان تاکید کرد.

جمال ییلدیز و قطب الدین بیلن دیگر نمایندگان سرمایه گذاری معدنی کشور ترکیه بودند که در استان سمنان حضور یافتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان نیز گفت: در سالجاری از سوی این اتاق، با شش گروه تجاری در سمنان و شش گروه تجاری در تهران به منظور سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تجاری، صنعتی و معدنی در این استان تبادل نظر شده است.

علی اصغر جمعه ای با اشاره به لزوم وجود منابعی برای معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش های مختلف به منظور ارایه به سرمایه گذاران خارجی، تاکید کرد: سند آمایش سرزمین اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان نیاز ضروری است و هر چه زودتر باید تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه فقدان آمایش سرزمین در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری فقط ضعف استان سمنان نیست، ادامه داد: یکی از پیش شرط های ترغیب سرمایه گذاران برای کار در ایران وجود این چنین اسناد است.

وی گفت: این تیم ترکیه ای که از سرمایه گذاران و هولدینگ های قوی آن کشور است که با شرکت های معتبر دیگر کشورهای دنیا نیز در ارتباط است، به منظور آشنایی و بررسی زمینه فعالیت و سرمایه گذاری در بخش معادن فلزی سمنان از مرحله استخراج تا فرآوری، به استان سفر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: مقرر شد تیم نماینده سرمایه گذاران کشور ترکیه از معادن فلزی دارای ظرفیت برای سرمایه گذاری در استان سمنان بازدید کنند تا شناسایی معادن مورد نظر آنها از لحاظ میزان ذخیره و خلوص حاصل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز در نشست با نمایندگاه سرمایه گذاران کشور ترکیه، از حضور سرمایه گذاران خارجی در ۲۰ واحد صنعتی فعال در این استان خبر داد و گفت: ۱۴ واحد صنعتی از این واحدها، تحت پوشش کانون سرمایه گذاران خارجی ایران هستند.

امیر خلیلی خواه افزود: خارج نکردن مواد معدنی به صورت خام از ایران، شرط حمایت کامل و معافیتهای عوارضی صادرات برای سرمایه گذاران خارجی در کشور است.

مسئولانی از دستگاه های اجرایی در بخش صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان نیز در این نشست حضور داشتند.

از ۷۲ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۴۰ ماده معدنی در استان سمنان وجود دارد که ۳۰ نوع آن استخراج می شود.

۹۰ درصد نمک، ۹۵ درصد سلستین و زئولیت، ۴۰ درصد گچ و ۲۰ درصد کرومیت کشور در استان سمنان وجود دارد.

از این میزان ۴۰ درصد سولفات سدیم، ۱۵ درصد زغال سنگ و ۲۰ درصد کرومیت کشور استخراج می شود.