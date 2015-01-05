بهداشت روانی و سلامت جسمی دانش آموزان قزوین ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی عصر دوشنبه در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

در این نشست سالار قاسمی گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان بالاترین سند و نقشه راه تلقی می شود که می تواند آینده آموزشی کشور را محقق کند.

فاسمی بیان کرد: در کنار ساعات شش گانه در حوزه های تربیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حرفه ای، در بخشی از حوزه ها نیز کمبودها و خلاء هایی داریم که در خصوص بهداشت و سلامت دانش آموزان نیازمند حرکتی جدی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: دانش آموزان باید در سنین ابتدایی از نظر بهداشت فردی و اجتماعی و محیط زیست آموزش های لازم را فراگیرند تا فاصله را با شرایط ایده آل کم کنیم.

قاسمی اظهارداشت: ساعات زیستی و بدنی در آموزش های تحصیلی باید گنجانده شود تا بتوانیم سلامت دانش آموزان را تضمین کنیم تا آینده سلامت کشور را محقق کنیم.

تحقق ۳۶ درصدی برنامه های آموزش و پرورش

وی گفت: با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال تاکنون ۳۶ درصد برنامه های آموزشی محقق شده که باید تلاش کنیم تا این وضعیت ارتقاء یابد.

قاسمی از امضاء تفاهم نامه با نهادهای مختلف هم خبرداد و گفت:رسیدن به اهداف آموزشی با امضاء تفاهم نامه ها تسریع می شود که خوشبختانه باامضاء تفاهم نامه بادانشگاه علوم پزشکی بستر مناسبی برای ارائه خدمات بهداشتی به گروههای سنی مختلف فراهم خواهد شد.

۱۰ تعهد بر عهده آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهارداشت: آموزش سلامت و پیشگیری از رفتارهای پرخطر به دانش آموزان، ارتقاء بهداشت محیط و ایمنی فیزیکی مدارس، تقویت تشکل های دانش آموزی سلامت محور، تسهیل غربالگری دوره ای، توسعه فعالیت های تربیت بدنی در مدارس، ارائه خدمات مشاوره ای روانی و اجتماعی و نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم از تعهدات آموزش و پرورش استان در این تفاهم نامه است.

قاسمی اظهارداشت: آهن یاری و آموزش تغذیه سالم دانش آموزان، اجرای طرح مبارزه به پدیکلوز در مدارس، نظارت بر بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس، نظارت بر پایگاه تغذیه سالم، حضور کارشناسان در مدارس و آموزش بهداشت و دهان و دندان دانش آموزان، انجام برنامه های آموزشی در خصوص امنیت غذایی و مصرف منطقی دارو در مدارس، نظارت بر وضعیت سلامت شیر رایگان، پروژه های طرح جامع سلامت استان در تفاهم نامه اجرایی خواهد شد.

در این جلسه تفاهم نامه همکاری توسط سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین به امضاء رسید.