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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۰

رحیمیان در گفتگو با مهر:

تیم جودوی بانوان شاهرود مقام سوم مسابقات کشوری را از آن خود کرد

تیم جودوی بانوان شاهرود مقام سوم مسابقات کشوری را از آن خود کرد

شاهرود – رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با اشاره به این که تیم جودوی بانوان شاهرود مقام سوم مسابقات کشوری را از آن خود کرد گفت: این دوره از مسابقات به میزبانی استان تهران برگزار شده بود.

محمد علی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب مقام سوم تیم جودو بانوان کات شهرستان شاهرود در مسابقات کشوری خبر داد و افزود: این تیم به نمایندگی از استان سمنان با ۹ جودو کار هفته گذشته عازم این رقابت ها شد.

وی نتیجه سه پیروزی و یک باخت با حضور ۱۰ تیم از سراسر کشور در چهار دور مسابقات را خوب ارزیابی کرد و افزود: تیم جودوی بانوان شاهرود بعد از مقاومت بسیج و شهرداری اندیشه تهران بر سکوی سوم این دوره از رقابت ها ایستاد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود همچنین از برگزاری مراسم جشن تجلیل از قهرمانان رزمی سبک دفاع شخصی و قوت الرمی شاهرود همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در سالن شهدای شهر کلاته خیج خبر داد.

رحیمیان در خاتمه تصریح کرد: در این مراسم فرماندار شهرستان شاهرود، رئیس شورای اسلامی، بخشدار بسطام، مسئولان هیئت های رزمی و جمعی از مردم ورزش دوست شهر کلاته خیج حضور داشتند.

کد مطلب 2456733

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