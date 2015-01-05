مشهد در حوزه فرهنگ باید الگوی سایر شهرهای كشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌سید رضا موسوی بعدازظهر دوشنبه در جلسه معارفه خود به عنوان مدیر عامل جدید سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد كه در سالن شهدای شهرداری برگزار شد، ‌اظهار كرد: خوشبختانه این سازمان طی ۱۲ سالی كه تاسیس شده رشد كمی و كیفی خوبی داشته است.

وی افزود: یكی از كلید واژه های موفقیت در حوزه فعالیت های فرهنگی استفاده از ابتكارات و ایده های جدید است چرا كه اگر تمامی عناصر لازم برای كار فرهنگی را در یك مجموعه جمع كنیم اما پویایی و ابتكاری در آن نباشد قطعا مجموعه به سمت روزمرگی خواهد رفت.

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد عنوان كرد: به منظور جلوگیری از ایجاد اصطكاك در روند فعالیت های این سازمان و نیز از دست ندادن موقعیت های مطلوب در زمینه فعالیت های فرهنگی جلساتی با موضوع برنامه ریزی سازمان و پشتیانی های مالی لازم با همكاران برگزار خواهیم كرد.

موسوی ادامه داد: با توجه به اینكه ۲۰ سال از سابقه فعالیت های فرهنگی در شهرداری مشهد می گذرد اما تاكنون نتوانسته به افق مطلوب خود در این حوزه دست یابد، لذا باید در ساختار و طراحی های مربوطه با توجه به ظرفیت های موجود شهر مشهد بازنگری هایی صورت بگیرد.

وی تاكید كرد: شهر مشهد این پتانسیل را دارد تا در زمینه فرهنگی الگوی سایر شهرهای كشور باشد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد در پایان گفت: امیدوارم با كمك سایر بخش های شهرداری و دستگاه های اجرایی استان گام های موثری را در حوزه فرهنگی و اجتماعی برداریم.

لزوم تدوین ساختار مدیریتی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری

سرپرست سابق سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد نیز در این جلسه اظهار كرد: خوشبختانه بخش عمده ای از كاركنان این سازمان دارای روحیه همدلی و همكاری هستند كه تمام موفقیت های سازمان مدیون زحمات آنها است.

مجتبی مجد ادامه داد: یكی از علل موفقیت در هر مجموعه ای تعلق خاطر كاركنان به آن سازمان می باشد كه متاسفانه این شرایط با از دست دادن ۳۰ نفر از كاركنان اصلی این مجموعه به خوبی اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: بعد از ۱۲ سال كه از تاسیس سازمان فرهنگی تفریحی مشهد می گذرد اما تمام كاركنان این سازمان قراردادی بوده و امنیت شغلی برای آنها ایجاد نشده است.

سرپرست سابق سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد عنوان كرد: البته موضوع قراردادهای كارمندان سازمان ازطریق شهردار محترم و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در حال پیگیری است.

وی با بیان اینكه تاكنون هیچ ساختار مدیریتی برای سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد تدوین نشده، ‌بیان كرد: در حوزه فعالیت های فرهنگی لازم است كه ابتدا فرهنگ تعریف و اولویت بندی های لازم تعیین شود.