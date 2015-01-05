بوشهر یک استان استراتژیک است/ لزوم توجه همگانی به حفظ آرامش استان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله حقیقی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با جوانان استان بوشهر با بیان اینکه همه مردم فهیم بوشهر نور چشم من هستند، اذعان داشت: برای خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان اولویت ویژه‌ای قائل هستم و در هر مسئولیتی که داشته‌ام ایشان، خط قرمز من بوده اند و اعلام می کنم که خدمتگزار آنها و مردم هستم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر به عنوان قلب انرژی کشور، یک استان استراتژیک محسوب می شود و به همین دلیل دارای حساسیت خاصی است، تصریح کرد: همه مسئولان و مردم باید با درک این حساسیت و مهم دانستن آن، برای حفظ آرامش در این استان تلاش کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر اظهار داشت: جوانان زیادی را در راه انقلاب کشورمان داده ایم و مردان و زنان متعهد و متدین ما همواره از ابتدای انقلاب تاکنون عرصه را برای دشمن تنگ کرده اند تا مبادا آنان فرصت دخالت در امور کشور ما را داشته باشند.

حقیقی با اشاره به اینکه اقتدار امروز نظام ما در سطح دنیا ترازمند است، افزود: ما هیچگاه اجازه عرض اندام به بیگانه ای نمی دهیم.

وی ادامه داد: ما همگی اعضای یک خانواده هستیم ولی ممکن است سلایق ما با هم فرق کنند که این امری طبیعی است چرا که اگر غیر از این باشد، کارها چکش کاری نشده و پیش نمی روند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر با بیان اینکه مهم این است که اصل و هدف نظام را گم نکنیم، تصریح کرد: همه ما به دنبال حفظ وحدت و آرامش هستیم و من به عنوان یک خدمتگزار و سرباز نظام به همه مردم این استان ارادت دارم.