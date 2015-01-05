زمین لرزه ۴.۴ ریشتر انبار الوم در گلستان را لرزاند

صادق علی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب که این زمین لرزه ساعت ۱۶ و ۱۳ دقیقه در ۳۹ کیلومتری گرگان رخ داده، افزود: این زمین لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داده و قاعدتا با زلزه ای با این شدت در عمق نسبتا زیاد نمی تواند تخریبی داشته باشد.

وی با تاکید بر این نکته که از انجام رفتارهای غیر اصولی در هنگام زمین لرزه باید خودداری شود، افزود: حفظ آرامش و رعایت اصول ایمنی در هنگام وقوع زلزله از بسیاری آسیب ها جلوگیری می کند.

این مسئول گلستانی ضمن اشاره به این نکته که مانورهای زلزله تاثیر زیادی بر آموزش افراد در هنگام زمین لرزه دارد، تصریح کرد: باید رفتارها در این مواقع مدیریت شده و از هرگونه اقدام عجولانه که منجر به وقوع اتفاق شود، خودداری کرد.

دبیرکل مدیریت بحران استان گلستان در خاتمه خاطرنشان کرد: زلزله چند ثانيه بيشتر طول نمي كشد و ما در این زمان کوتاه باید سعی کنیم که به مكان هاي امن پناه ببريم و تا پايان لرزه آن جا بمانيم.

گفتنی است طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری زلزله دیگری نیز با شدت ۳ ریشتر ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در همین منطقه و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد.