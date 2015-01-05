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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

با تائید سازمان لیگ؛

مدارک نفت تهران به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

مدارک نفت تهران به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

روابط بین الملل سازمان لیگ فوتبا ل ایران در گفت و گو با سایت رسمی سازمان لیگ اعلام کرد:مدارک بازیکنان و کادر فنی تیم نفت تهران به AFC ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ،محمد رضا کسرایی گفت: پیرو نامه AFC در تاریخ 25 آذر 93 مبنی بر ثبت نام کادر فنی و بازیکنان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 201 و تعیین مهلت ارسال مدارک فوق ،مدارک باشگاه نفت تهران به AFC ارسال شد.

کسرایی خاطر نشان کرد:تیم نفت تهران با توجه به حضور در مرحله پلی آف تا 8 دی 93 فرصت داشت و تیم های تراکتورسازی تبریز، پرسپولیس  و فولاد خوزستان با توجه به حضور در مرحله گروهی تا 24 دی 93 فرصت ارسال مدارک دارند که این تیم‎ها نیز در حال ارسال مدارک به فدراسیون فوتبال و دپارتمان بین الملل سازمان لیگ فوتبال ایران هستند.

کد مطلب 2456749

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