نرخ بيكاری هرمزگان ۴.۳ درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطیفی عصر دوشنبه در جلسه ای با موضوعیت اشتغال در معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان بیان داشت: بر اساس طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز ۹۳ عمده ترین شاخص نیروی كار یعنی نرخ بیكاری استان از ۸.۱۰ درصد در تابستان ۹۳ به ۴.۷ درصد در پاییز امسال كاهش یافت.

وی اضافه کرد: بر مبنای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، هرمزگان در بین سایر استانها رتبه چهارم کم‌ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده که نسبت به نرخ بیکاری کشور نیز ۱.۳ درصد پایین‌تر است.

رئیس اداره اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به صورت فصلی اعلام می‌کند، بیان داشت: نرخ مشاركت اقتصادی استان از ۶.۳۴ درصد در تابستان به ۲.۳۲ درصد در پائیز كاهش یافته است.

به گفته لطیفی، كاهش نرخ بیكاری نتیجه افزایش عرضه نیروی كار و همزمان افزایش تقاضای بیشتر نیروی كار در بازار كار استان بوده است.