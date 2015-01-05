به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه چهار شهرداری مشهد، اظهار کرد: برای تکمیل پروژه شهید گمنام این منطقه و تعریض بلوار به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان، شهرداری به دنبال خرید زمینی است که در شرکت نفت آن را در اختیار دارد.

شهردار مشهد ضمن عذرخواهی از اهالی منطقه بابت تاخیر در اجرای این پروژه، افزود: شهرداری با شرکت نفت برای واگذاری زمین مذکور به توافق اولیه رسیده بود ولی آنها بعد از مدتی رقمی سه برابر رقم قبلی را مطالبه کردند.

وی با بیان اینکه گره این پروژه توسط شرکت نفت زده شده است، گفت: شهرداری از دادگستری تقاضای اعمال ماده ۹ قانون را کرده است و ما از حقوق مردم و شهرداری در این پروژه کوتاه نمی آئیم.

شهردار مشهد اظهار کرد: تنها در ده پروژه منطقه چهار، شهرداری مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده است.

وی افزود: برخی از این پروژه ها تکمیل شده و برخی دیگر تا دهه فجر به بهره برداری کامل خواهند رسید.

مرتضوی عنوان کرد: بوستان خطی بابانظر با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار، مناسب سازی میدان عسگریه مشهد با ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار و ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بهسازی معابر بلوار طبرسی اول که تا پایان ۹۳ تکمیل می شود، بخشی از خدمات شهرداری به مردم منطقه چهار است.

همچنین مرتضوی در این بازدید در گفتگو با جمعی از اهالی حاشیه شهر مشهد گفت: برای رفع مشکلات حاشیه نشینان مشهد قول می دهم تمام توان خود را به کار ببندیم.

شهردار مشهد افزود: برخی از محلات منطقه چهار شهرداری مشهد تازه به حاشیه شهر اضافه شده است که این مناطق نیز عقب افتادگی های زیادی دارند و رفع آنها زمان بر است.

وی گفت: وزنه ترازوی حاشیه شهر مشهد از نظر برخورداری از امکانات و تجهیزات هم کفه با سایر نقاط شهر خواهد بود.

مرتضوی بیان داشت: در سال جاری ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت آسفالت منطقه چهار مشهد که بخشی از این منطقه جزو حاشیه شهر است هزینه شده است.