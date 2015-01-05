طرح سلامت دانش آموزان به عنوان حرکتی زیربنایی در قزوین کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام عصر دوشنبه در جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی با آموزش و پرورش قزوین که در سالن کنفرانس این اداره برگزار شد اظهارداشت: با این تفاهم نامه آینده خوبی در حوزه سلامت و بهداشت مدارس رقم خواهد خورد و ارتباط بیشتری بین دودستگاه ایجاد می شود.

مهرام بیان کرد: سلامت دانش آموزان به عنوان گروههای هدف که آینده کشور را رقم خواهند زد در تفاهم نامه دیده شده است زیرا آمارها نشان می دهد اگر امروز شاهد جوانانی هستیم که سکته مغزی کرده و دچار دیابت، سرطان و ناراحتی قلبی و عروقی می شوند ناشی از بی توجهی به بهداشت و سلامت فردی در دوران کودکی است لذا آموزش در این سنین بسیار مهم و تعیین کننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: وقتی کودکان را با تغذیه ناسالم و غلط به خوردن چیپس های شور و مضر عادت و ذائقه آنها را تغییر می دهیم باید منتظر عواقب زیانبار آن در بزرگسالی باشیم.

وی اضافه کرد: در سال گذشته انتظار داشتیم با تناسب جمعیت ۱۲۵۰ مورد جدید سرطان در استان بروز کند که متاسفانه ۱۴۰۱ مورد ثبت شد که ۱۵۱ مورد بیشتر از پیش بینی بود که شاید به دلیل ضعف در ثبت وقایع آمار واقعی بیش از اینها باشد و در همین راستا افزایش دیابت، اختلال روانی، سرطان، فشار خون و نارحتی های قبلی و عروقی نگران کننده است و باید چاره اندیشی شود.

مهرام گفت: افزایش بیماری در سنین بزرگسالی بیانگر آن است که کودکان خود را با شیوه درست زندگی تربیت نکرده ایم وآموزش و پرورش، خانواده ها، دانشگاه علوم پزشکی و رسانه ها بویژه صدا وسیما در این زمینه نقش دارند و اگر کوتاهی صورت گرفته همه مقصرند.

این مسئول اظهارداشت: مدیران دستگاههای اجرایی وظیفه دارند اشکالات و نواقص حوزه کاری خود را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند که در این صورت می توان مداخله و تغییر رفتار را عملیاتی کرد.

وی اضافه کرد: این تفاهم نامه کار ماندگاری است که سلامت اینده دانش آموزان را تضمین خواهد کرد و چون نتایج آن در دراز مدت مشخص خواهد شد شاید در دوران مدیریتی ما هم جواب ندهد اما خوشحالیم که کاری تاثیرگذار، زیربنایی و مهم را اجرایی می کنیم.

افزایش بیماری قبلی و عروق و استرس در جامعه نگران کننده است

مهرام با ارائه آمارهای نگران کننده از برخی بیماریهای رایج در جامعه تصریح کرد: بیش از یک سوم جمعیت ما دارای چربی کبد هستند چون به غلط باید برخی غذاهای سنتی ما جتما پرچربی باشد و این تغذیه ناسالم موجب شده بیماریهای عصبی، استرس، دیابت و چاقی از سنین کودکی رایج شود.

وی افزود: وظیفه داریم تا سلامت روانی و معنوی و جسمانی دانش آموزان را به عنوان آینده سازان و گروه هدف تامین کنیم تا شاهد خودکشی در مدارس نباشیم و فرزندانی سالم و بانشاط داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: شاید افتتاح یک طرح بهداشتی جذاب و غرورآفرین باشد و کارهای بلندمدت به چشم نیاید اما رسالت دو دستگاه آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی ایجاب می کند تا در فکر اینده فرزندانمان باشیم و فعالیتهای اصولی و زیربنایی را اجرایی کنیم.

این مسئول گفت: اگر در امضاء این تفاهم نامه حتی دو تا پنج درصد خروجی داشته باشیم و به نتیجه برسیم خدا را شاکر خواهیم بود و احساس خواهیم کرد که خدمت کرده ایم.

مهرام بیان کرد: پایبند تعهدات خود در این تفاهم نامه خواهیم بود و در ارزیابی دوره ای تلاش خواهیم کرد ضمن بررسی اصولی بندهای اجرا شده و یا عمل نشده را مورد توجه کارشناسی قرار دهیم تا کار به سرانجام برسد.

در ادامه اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: برای اصلاح ساختار قامتی دانش آموزان، پیشگیری از بیماری ها و بهداشت سلامت دهان و دندان دانش آموزان در تفاهم نامه بندهای خوبی پیش بینی شده که با اجرای آن به نتایج خوبی خواهیم رسید.

اسکویی بیان کرد: موضوع سلامت در مدارس باید بسیار جدی گرفته شود زیرا با تضمین سلامت آینده کشور بستگی کامل دارد لذا مسائل آموزشی نیز در این تفاهم نامه موردتوجه قرار گرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: انظتار داریم این تفاهم نامه به شهرستانها نیز ابلاغ شودتا بتوانیم دایره وسعت طرح را افزایش دهیم و دانش آموزان بیشتری از نتایج طرح برخوردار شوند.

در پایان تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پرشکی و آموزش پرورش استان امضاء شد.

این تفاهم نامه در هفت ماده و ۳۹ بند تهیه شده و ۱۳ برنامه عملیاتی در مدت سه سال را اجرایی خواهد کرد.