استفاده از ظرفیت سیاست خارجی شرط اصلی ایجاد اشتغال و رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار وزیر کار و معاونین و روسای سازمانهای مربوط به وزارت کار، با یادآوری مسایل مربوط به طرح بیمه جامع تأمین اجتماعی و برنامههای دولت سازندگی، گفت: حق ملت ایران است که در شغل، تحصیل، مسکن و به خصوص درمان، بدون دغدغه و با امنیت پایدار زندگی کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی ظرفیت سیاست خارجی را شرط اصلی ایجاد اشتغال و رونق تولید خواند و گفت: در دوران سازندگی با استفاده از سیاست خارجی درست و همکاری مجلس با منابع داخلی و با وامهایی که از خارج گرفتیم، بسیاری از طرحهای زیربنایی کشور را ساختیم.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به نقدینگی بانکها که الان برای کشور خطرناک است، گفت: اگر این پولها درست و در جهت اقتصاد و توسعه جذب شوند، بهترین سرمایه برای جهش اقتصاد کشور و مبارزه با بیکاری است.
وی عدم توجه به بخش تعاونیها در اقتصاد و عدم اجرای درست سیاستهای کلی اصلاح اصل 44 را باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور خواند و گفت: اگر درآمدهای حاصل از واگذاریها در محلهایی که در سیاستهای کلی مشخص شده، مصرف میشد و واگذاری به بخش خصوصی واقعی بود، بخشهای خصوصی و تعاونی رشد میکردند، اقتصاد رونق میگرفت و بیکاری مثل دوران سازندگی تک رقمی میشد.
هاشمی رفسنجانی مسایل مربوط به وزارت کار را مربوط به همه نیازهای ضروری زندگی مردم دانست و گفت: باید همه نهادها و سازمانها همکاری کنند تا به مسایلی که مربوط به زندگی شخصی و اجتماعی مردم است، رسیدگی شود.
در آغاز این دیدار، آقایان ربیعی، وزیر کار ـ نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی ـ محسنی بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت ـ طایی، معاون اشتغال وزارت کار ـ کلانتری، معاون امور تعاون به بیان دیدگاههای خویش در خصوص مسایل مربوط به حوزههای مسؤولیت خویش پرداختند.
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