به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از منطقه چهار مشهد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعات واگذاری نمایشگاه بین المللی مشهد به شركت تبرك گفت: شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان سرمایه برای انجام پروژه ها توافق نامه می نویسد و آنچه با صاحب شركت تبرك نوشته شده در واقع یك تفاهم نامه است.

شهردار مشهد افزود: این تفاهم نامه پس از تایید شورای شهر و طی مراحل اداری عملی خواهد شد و در صورتی كه شورای شهر به آن رای ندهد تفاهم نامه تبدیل به قرارداد نخواهد شد.

وی با اشاره به اینكه نوشتن تفاهم نامه با اجرای قرارداد متفاوت است ادامه داد: ما موسسه ای به نام تبرك به رسمیت نمی شناسیم و در واقع تفاهم نامه بین شهرداری مشهد و با تبرك نبوده بلكه با مالك این شركت بوده است.

هیچكدام از وعده های دولت برای كمك به شهرداری مشهد عملی نشده است

مرتضوی در ادامه به تحقق مصوبات و وعده های هئیت دولت در سفر به خراسان نیز اشاره كرد و گفت: تاكنون برای اجرای مصوبات هیئت دولت به شهرداری مشهد هیچگونه اقدامی نشده است.

شهردار مشهد افزود: در سفر هیئت دولت، قول دادند تا ۲۰۰ اتوبوس و مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای كشف رود و همچنین مبالغی برای كمك به حاشیه شهر به ما بدهند كه تاكنون بابت این قول ها و مصوبات درهمی به شهرداری پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: آنچه در لایحه بودجه و در احكام جداول سال جاری دیده شده است، در آن چیزی از كمك های دولت به شهرداری مشهد دیده نمی شود كه امیدواریم دولت در سال آینده بتواند به شهرداری مشهد كمك كند.

مرتضوی با بیان اینكه شهرداری مشهد عضو شورای كلانشهرها نیست؛ گفت: ما از آن طریق نتوانستیم خواسته هایمان را بیان كنیم كه فكر هم نمی كنم برای شهر تهران هم از این راه آبی گرم شده باشد.