به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دیدار رئیس مجلس اعلای عراق، سخاوت و شجاعت را دو ویژگی ممتاز مردم عراق و بروز آن را در راهپیمایی اربعین امسال دانست و گفت: در شرایطی که نا امنی در هر گوشه از خاک عراق هست، مردم از سراسر کشور به سوی کربلا به راه میافتند و مردم شهرهای مسیر از انبوه میهمانان پذیرایی میکنند، نشان از شجاعت و سخاوت آنان است و ناظران جهانی به ویژگیهای شیعیان و مردم عراق توجه کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهربانی با مردم را سرلوحه گفتار و رفتار اهل بیت(ع) خواند و گفت: شیعه واقعی باید رعایت اخلاق اسلامی و احترام به همنوعان را از تعالیم ائمه (ع) بیاموزد و نباید به بهانه جشنهای مذهبی به مقدسات پیروان مذاهب دیگر بیاحترامی کرد.
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی برای جهان اسلام، مخصوصاً در عراق، گفت: بزرگان شیعه و سنی باید توجه داشته باشند که دشمنان اسلام مسلمانان را به جنگهای داخلی نکشانند که حاصل آن تقویت گروههای امثال داعش، بوکوحرام، جبهه النصره، وهابیها و سلفیها میشود.
وی با بیان اهداف تقویت گروههای تروریستی در سرزمینهای اسلامی از سوی دشمنان مسلمان، گفت: تأسیس پایگاههای نظامی از سوی دشمنان نشان از برنامههای آنان برای ماندن طولانی در سرزمینهای اسلامی است.
هاشمی رفسنجانی نقش شخصیتها و مردم کردستان عراق برای حفظ و ثبات امنیت در آن کشور را مهم و برجسته توصیف کرد و گفت: مطمئن باشید که دشمنان برای کم کردن برتری نسبی شیعیان در عراق برنامه دارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت از گروه تروریستی داعش توسط بعضی از کشورهای منطقه را بی تدبیری سیاسی و عدم آیندهنگری خواند و گفت: حتی اگر موفق شوند با زور اسلحه مناطقی را بگیرند، وقتی نوبت به حاکمیت و رضایت مردم رسید، تروریستها نمیتوانند، چون اقدامی جز کشتن مردم و غارت اموال و زورگویی به آنها نمیدانند.
وی با تأکید بر لزوم همکاری ایران و عراق و زمینههای فراوان گسترش همکاریها، گفت: تهران و بغداد با منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و مکتب اهل بیت(ع) ظرفیتهای همکاری با همهی دنیا را دارند.
حجتالاسلام و المسلمین سید عمار حکیم نیز در این دیدار با یادآوری تعابیری که آیتالله شهید سید محمدباقر حکم و مرحوم آیتالله سید عبدالعزیز حکیم درباره آیتالله هاشمی رفسنجانی داشتهاند، گفت: تاریخ، مقاطع فراوانی از نقش کلیدی و تأثیرگذاری فراوان جنابعالی در عراق سراغ دارد که به دنبال مصالح و منافع مردم تلاش میکردید.
رئیس مجلس اعلای عراق با ارائه گزارشی از برنامههای اربعین امسال و حضور 20 میلیونی مردم، گفت: خودم از بصره تا کربلا همراه مردم بودم و موارد فراوانی از عشق آنان به اباعبدالله الحسین(ع) و عزادارانش دیدم.
وی با تشریح اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و همگرایی مردم شیعه و سنی عراق، گفت: همین همگرایی است که دشمنان را عصبانی میکند تا دست به اقدامات وحشیانه و تروریستی بزنند که فکر میکنیم بروز گروههایی چون داعش آخرین تلاشهای آنان است.
حجتالاسلام والمسلمین حکیم، با ارائه تحلیلی از اوضاع شیعیان در جهان اسلام و به ویژه در عراق، گفت: شیعه، عراق را برای همه مردم با همه مذاهب و قومیتها میخواهد و در طول یازده سال گذشته نشان داده که علیرغم اختلافات داخلی، در کلیت عراق به اصل دمکراسی اعتقاد دارد و به لوازم آن پایبند است.
رئیس مجلس اعلای عراق همکاری کرد و شیعه برای تداوم امنیت در کشور را ضروری دانست و گفت: اصل برای ما حفظ تمامیت ارضی عراق است که با تروریستهای بعثی و داعش میجنگیم.
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