دیدار رئیس کمیته توسعه روابط ایران-سوریه با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، رستم قاسمی رئیس کمیته توسعه روابط اقتصادی ایران-سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بشار اسد بر اهمیت آمیخته شدن دیدگاه اقتصادی میان دو کشور با دیدگاه سیاسی و استراتژی تاکید کرد.

در این دیدار تلاشهای صورت گرفته در زمینه تحکیم روابط اقتصادی میان سوریه و ایران و ضرورت بهره برداری از پتانسیل در بسیاری از بخشهای حیاتی به طوریکه به منفعت طرفین باشد مورد رایزنی قرار گرفت.

بشار اسد در این دیدار بر ضرورت رفع موانع موجود بر سر توسعه همکاری اقتصادی تأکید کرد.

قاسمی نیز از حمایت ایران از ملت سوریه در مقابله با جنگ ظالمانه علیه آن و تمایل جمهوری اسلامی ایران بر ادامه کمک به سوریه در زمینه اقتصادی و تقویت پایداری سوریه تا تحقیق بهروزی تأکید کرد. وی همچنین به پتانسیل های انتقادی در سوریه و ایران و طرحهای بسیاری که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد.