به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خواجوند با بیان این مطلب افزود: از جانب بازیکنان پرسپولیس اعتصابی روی نداده است و با وجود وقفه‌ای که به جهت مشکلات پیش آمده در پرداخت‌ها روی داد، آنها تلاش کرده‌اند تا برنامه‌های آماده سازی را دنبال کنند. البته طبیعی است که مسائل و مطالب خود را به بزرگان خانواده منتقل کنند و باشگاه هم تلاش می‌کند تا این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که برای باشگاه پیش آمد، طبیعی بود که بعضی امور برای مدتی دچار وقفه شود که پرداخت‌ها به بازیکنان جزو این موارد بود. در این میان آقای طاهری از زمانی که عهده‌دار مسوولیت شده‌اند به شدت پیگیر امور بودند و در روزهای اخیر هم با تمام توان به دنبال انجام پرداخت‌ها به بازیکنان بودند و در این راستا بعد از وقفه‌ای که پیش آمد، حالا اولین سری پرداخت‌ها انجام شد و اقدامات در حال انجام است تا این روال ادامه پیدا کند.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس که با سایت این باشگاه صحبت می‌کرد درباره موضوع دوپینگ شهاب زاهدی خاطرنشان کرد: جدای از مراجع ذیربط خود باشگاه هم پیگیر این موضوع بوده است و اقدامات باشگاه بر مبنای ابلاغ صورت گرفته دنبال خواهد شد.

خواجه‌وند در پایان افزود: امور باشگاه در ابعاد مختلف مرحله به مرحله در حال انجام است. با توجه به پیگیری جناب آقای طاهری و دستور پرداختی که داده‌اند وجوه مورد نظر در اختیار کادر فنی و بازیکنان تیم هم قرار می‌گیرد. مشکلات در حال حل شدن است و تاکید هم داشته‌اند که مشکلات این تیم‌ها نیز با توجه به اولویت‌ها پیگیری و حل شود.