جنس انقلاب اسلامی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگي و نظارت بر كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان افزود: اسلام دين فرهنگي و دين امري فطري است و همه دستورات اسلام و ارزش هاي الهي با فطرت پاك انسان ها همخواني و سازگاري دارد.

وي افزود: مسجد در فرهنگ ديني ما سنبل خانه خداست و در مسجد جز ذكر و ياد و تسليم خدا حرفي زده نمي شود.

معاون استاندار مازندران مسجد را در صورت و سيرت تجلي همه زيبايي ها دانست و ادامه داد: هرچه مساجد ما آبادتر باشند جامعه از بدي ها دور شده و به سمت تعالي پيش خواهد رفت.

يونسي با بيان اينكه مسجد انسان را از شر وسوسه هاي شيطان رهايي مي بخشد، تاكيد كرد: پاسداشت و تكريم مسجد وظيفه همه مردم و مسئولان است.

وي با تاكيد بر برگزاري منظم و ماهانه اين جلسات، اذعان نمود: بايد سازوكار معيني براي مديريت و ساماندهي مساجد استان تعيين و در سراسر استان بر اساس آن فعاليت صورت گيرد.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران يكي از دغدغه هاي بحق مردم استان را بازگشايي مساجد هنگام اذان صبح دانست و گفت: اين موضوع مورد تاكيد استاندار نيز مي باشد و در اين رابطه به فرمانداران دستور پيگيري داديم.

وي ادامه داد: بايد با ايجاد تحول در نحوه اداره مساجد و با برنامه ريزي اصولي، به سمت جذب جوانان پيش برويم.

يونسي در پايان تاكيد كرد: برگزاري همايش سراسرس فعالين حوزه مسجد در استان با هدف ارج نهادن به خدمات اين عزيزان و همراه با تجليل از ائمه جماعات، مساجد، كانون هاي فرهنگي هنري و پايگاه هاي مقاومت برتر موجب ترويج روحيه تكريم مسجد در جامعه خواهد شد.