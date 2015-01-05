تیم تیراندازی قم با پیروزی بر قزوین با کار خود در لیگ پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول تیراندازی کشور عصرامروز با انجام مسابقات هفته هفتم و پایانی برگزار شد و تیم هیئت تیراندازی قم برابر هیئت تیراندازی قزوین به برتری رسید.

در این مسابقه تیراندازان قمی در تلاش برای ارتقای جایگاه خود در جدول نیازمند کسب پیروزی بودند که برابر حریف قدرتمند خود موفق عمل کردند و در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه حریف خود را شکست دادند.

در این رقابت تیراندازان قمی در حالی برابر حریف به میدان رفتند که امیدی به صعود نداشتند و پیروزی برابر نماینده قزوین نیز این تیم را در میانه جدول قرار داد ضمن اینکه حامد غرباقی با کسب ۵۷۶ امتیاز مقام سوم تفنگ بادی را به دست آورد.

تیم تیراندازی قم در هفته هفتم لیگ دسته اول کشور با ترکیب حامد غرباقی، علی اصغر کلهر و حسین ستاری در تفنگ بادی و محمد محمدی، محمدعلی شکراللهی و امیرحسین متوسل در تپانچه و با مربیگری محمود جعفر غفار به میدان رفت.

تیراندازان قم که در ۸ سال گذشته در لیگ‌های کشور حضور داشته‌اند امسال با ترکیب ۱۱ تیرانداز به دنبال کسب جواز صعود به لیگ بر‌تر کشور بودند در حالی که ۶ تیرانداز در تفنگ بادی و ۵ تیزانداز در تپانچه بادی برای تیم منتخب قم به میدان رفتند.

نماینده قم در این مسابقات با تیم‌های هیئت قزوین، بعثت تهران، هیئت فارس، هیئت خراسان رضوی، هیئت کرمان، شرکت گاز خراسان رضوی و مقاومت شهرداری ارومیه همگروه بود.