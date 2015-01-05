بازتاب رزمایش ارتش فراتر از تصور ما بود/ آزمایش سه پهپاد انتحاری

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری عصر امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار شهید حمید تقوی (سردار مدافع حرم) در شهرک شهید محلاتی تهران، در جمع خبرنگاران با ارزیابی آخرین وضعیت امنیتی کشور عراق گفت: تا زمانی که امثال شهید تقوی و رزمندگان ولایی را در عراق داریم که با جان و سر فرمان مرجعیت را لبیک می گویند اوضاع عراق خوب است و قطعا بهتر خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به مهر درباره بازتاب رزمایش اخیر محمد رسول الله ارتش در سطح منطقه و جهان گفت: با رصدی که در رسانه های بین المللی داشته ایم بازتاب این رزمایش ورای تصور ما بود و انعکاس بسیار خوبی داشت؛ یکی از اهداف ما از برگزاری این رزمایش این بود که صدای صفیر گلوله های ما به گوش دشمن برسد، که رسید.

امیر سرتیپ حیدری همچنین از آزمایش موفقیت آمیز 27 رسته تخصصی در این رزمایش در یک صحرای وسیع و مطابق با واقعیت های جهانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این رزمایش نوع پیشرفته ای از پهپادهای «یسیر» و «رعد 85» آزمایش شد و علاوه بر آن دو یا سه مدل از پهپادهای انتحاری نیز به طور موفق آزمایش شد که نتایج خوبی از آنها گرفته ایم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: این پهپادهای انتحاری در واقع نوعی از موشک های کروز هستند که به طور کامل ساخته و پرداخته دست خودمان بوده است.