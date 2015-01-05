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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۲

نظارت بر ۴۱۰۰ واحد نانوایی مازندران تشدید شد

نظارت بر ۴۱۰۰ واحد نانوایی مازندران تشدید شد

ساری -رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو گفت: ۱۷ کارخانه آرد و چهار هزار و ۱۰۰ واحد نانوایی در استان فعالیت دارند که نظارت بر انها تشدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افرازه عصر دوشنبه در کارگروه سلامت استان با بیان اینکه نظارت بر نانواییها برای افزایش کیفیت نان افزایش یافته است گفت: با توجه به فعالیت سه بندر در استان برای واردات گندم، بر واردات و تخلیه گندم نظارت می شود.

ناصر مهردادی مدیرکل محیط زیست مازندران نیز گفت: برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان، شکار و صید پرندگان را ممنوع کردیم.

 وی با اشاره به اینکه تاکنون بیماری فوق حاد پرندگان در استان گزارش نشده است، گفت: نظارتها و بازرسیها را تشدید دادیم.

حسن رضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز گفت: سرمایه گذارانی برای ساخت کشتارگاه صنعتی در استان اعلام آمادگی کردند ولی با مشکلاتی روبرو هستند.

وی گفت: موانعی فراروی وجود دارد و برخی طرح ها از مجوزهای قانونی برخوردار نیستند.

 

کد مطلب 2456790

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