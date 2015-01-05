ساخت باغ موزه دفاع مقدس در قزوین آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیئت امناء مرکز فرهنگی دفاع مقدس عصر دوشنبه در استانداری قزوین تشکیل شد.

مرتضی روزبه در این جلسه گفت: نقش مدیران و دستگاه های اجرایی در انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل آینده مهم و تعیین کننده است و همه مدیران نسبت به این موضوع باور عمیق دارند زیرا خود نیز در دفاع بودند و در آن ایام سخت حضور فعال داشتند لذا اهمیت و توجه به حفظ و نشر آثاردفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست.

استاندار با اشاره به اینکه ثبت خاطرات، فعالیت ها و ایثارگری های صورت گرفته در دوران انقلاب و دفاع مقدس یک ضرورت است تصریح کرد: در روزهای اخیر سه نفر از جانبازان عزیز استان به درجه شهادت نائل آمدند و چند تن از مادران شهدا نیز به رحمت خدا رفتند و در این بین چقدر توانستیم در زمان حضورشان خاطرات آنها را ثبت و ضبط کنیم تا افسوس روزهای گذشته را نخوریم که فرصت را از دست دادیم.

وی بیان کرد: هرچند در استان گامهای خوبی برداشته شده و مکانی که از سوی آموزش و پرورش به اداره کل حفظ و نشر ارزش هی دفاع مقدس واگذار شد یکی از پایگاه های مهم در دوران دفاع مقدس بود که می تواند نقش مهمی در انتقال خاطرات و وقایع آن موقع به نسل جدید و آینده باشد اما نیازمندکار وتلاش بیشتری در این زمینه هستیم.

باغ موزه دفاع مقدس در قزوین احداث می شود

روزبه با اشاره به شرایط اعتباری و محدودیت های موجود در منابع مالی گفت: برای اجرایی شدن باغ موزه دفاع مقدس در قزوین باید از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرد و نباید منتظر اتفاقات و یا اعتبارات خاصی بود ز یرا امکانات و تجهیزات موجود استان برای اجرای این پروژه کافی است فقط به همدلی، هم فکری و هم یاری همه دستگاه های اجرایی و نظامی نیازمندیم تا کار عملیاتی شود.

استاندار با بیان ویژگی شاخص این پروژه تصریح کرد: باید به این پروژه نگاه دیگری داشته باشیم و با استفاده از ظرافت های خاص و هنری و با یک مدیریت جهادی و اعتقاد راسخ کار را جلو ببریم.

وی افزود: طراحی پروژه نیز باید طوری انجام شود که نمادهای دفاع مقدس به شکل مناسبی در آن دیده شود و سادگی در کار نیز مورد توجه باشد تا ضمن زیبایی خاص در زمان کوتاهتری به بهره برداری برسد لذا بهتر است این کار با مسئولیت سازمان نظام مهندسی و بهره گیری از بسیج مهندسی و مهندسین جبهه و جنگ پیگیری و انجام شود.

این مسئول درخصوص زمین مورد نیاز طرح نیز گفت: با توجه به اینکه از گذشته اقداماتی در این خصوص صورت گرفته شهرداری قزوین برای تملک نهایی زمین اقدام و همزمان نیز اداره کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس کار عملیاتی را آغاز کند تا کار تملک بصورت کامل انجام شود.

روزبه در ادامه به موضوع استفاده از مشارکت های مرمی به ویژه خانواده شهدا و ایثارگران اشاره کرد و اظهارداشت: می توان با تشکیل هیئت امنایی از مجموعه ایثارگران زمینه استفاده از مشارکت های مردمی را ایجاد کرد و این عزیزان همیشه نشان داده اند که در این زمینه پیشگام هستند.

استاندار در مورد مدیریت اجرای پروژه نیز بیان کرد: لازم است ستاد ویژه ای به ریاست معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود و برای تمام دستگاه های اجرایی وظایفی تعریف شود و بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص و همت و تلاش جهادی عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس قزوین آغاز شود.

وی ادامه داد:در زمان جنگ و شرایط سخت کشور در دوران گذشته شاهد حرکت های جهادی بودیم و در اجری این پروژه فرهنگی نیز باید یک مدل مدیریت جهادی در نظر گرفته شود و با استفاده از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و مدیریتی هماهنگ کار را عملیاتی کرد.

روزبه گفت: باغ موزه دفاع مقدس در بوستان فدک و در کنار مزار شهدای گمنام ساخته شده و قطعا می تواند آثار مثبت فرهنگی نیز داشته باشد و از آن به عنوان یک مرکز بزرگ و مهم فرهنگی بهره برداری کرد.

فاز اول باغ موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس در زمینی به مساحت هشت هکتار در بوستان فدک جنب مزار شهدا گمنام اجرا خواهد شد.