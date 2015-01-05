مراکز رشد دانشگاه پیام نور یزد به زودی راه اندازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امینی، بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در راستای برقراری ارتباط نزدیکتر با صنایع استان یزد، مراکز رشد در دانشگاه پیام نور طراحی شده که در آینده ای نزدیک این واحدها راه اندازی خواهند شد.

وی بیان کرد: این مراکز می توانند ایده های علمی را به ثروت تبدیل کنند و در صورتی که راه اندازی نشوند، دانشگاه ها کارایی لازم را در زمینه ارتباط با صنایع نخواهند داشت.

امینی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در حوزه نانوفناوری پیشرفت های چشمگیری داشته و در این حوزه نیز اقدامات بسیاری در دانشگاه انجام شده است، افزود: در این زمینه حاضر به همکاری با دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش دانشگاه علوم پزشکی و ... هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه پیام نور استان یزد هم اکنون بیش از ۲۰ هزار دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دارد، عنوان کرد: بیش از همین میزان حدود ۲۳ هزار نفر نیز فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور در استان یزد هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد با بیان اینکه اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در ۳۸ رشته گرایش در هشت مرکز دانشجویان بسیاری در حال تحصیل هستند، عنوان کرد: در مقطع دکتر نیز ۲۱ نفر در تنها رشته مقطع دکترا با عنوان شیمی فیزیک در مرکز اردکان مشغول به تحصیل هستند.

وی یادآور شد: پیگیر ایجاد رشته های جدید در مقطع دکترا هستیم و در صورتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت خود را اعلام کند، به زودی رشته های ادبیات فارسی و بیوشیمی در مقطع دکترا راه اندازی خواهند شد.

امینی همچنین از ارتباط خوب مجموعه دانشگاه پیام نور با دانشجویان این رشته خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان به راحتی می توانند با ارسال مطالب، انتقادات، پیشنهادات و درخواستهای خود به آدرس mrahaj۱۱۰@gmail.com با رئیس دانشگاه پیام نور ارتباط برقرار کرده و پاسخ های خود را به سرعت دریافت کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد خوابگاه نیز عنوان کرد: دانشگاه پیام نور هیچ الزامی به تاسیس خوابگاه ندارد اما با این وجود برای دانشجویان شهرستانهای دور استان یزد، امکان استفاده از فضاهای دانشگاه یا خوابگاه های دیگر دانشگاه های استان یزد را فراهم کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آمار دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری و دوره های فراگیر وارد دانشگاه پیام نور استان یزد شده اند، بیان کرد: این آمار تقریبا در استان یزد نصف به نصف است.