نخستین شکست تیم سفیر قم برابر عقاب تهران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دور چهارم از رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه برگزار شد و تیم والیبال سفیر قم پس از کسب ۳ پیروزی متوالی سرانجام طعم شکست را چشید و مغلوب عقاب نهاجا شد.

در این مسابقه تیم والیبال سفیر با وجود ارائه یک بازی نزدیک و دیدنی در ست پنجم قافیه را به حریف خود واگذار کرد و در مجموع ست شماری با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف خود شد تا با کسب یک امتیاز از این بازی، ۱۰ امتیازی شود.

سفیر در نخستین مسابقه خود ۳ بر یک برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوای ورامین به برتری رسید و در دومین مسابقه با همین نتیجه برای مقاومت فرمانداری مهاباد پیروز از میدان خارج شد.

نماینده قم در سومین مسابقه خود به دیدار شهرداری نیشابور رفت و در این مسابقه نیز در حالی که اختلاف فنی مشهودی با حریف خود داشت ۳ بر صفر به پیروزی رسید و در صدر جدول جای گرفت.

پنجمین و آخرین مسابقه تیم سفیر قم در مرحله گروهی برابر تیم والیبال کاله جوان آمل برگزار می‌شود و سفیر در صورت پیروزی در این مسابقه به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم می‌شود.

این در حالی است که تیم سفیر قم سال گذشته در مسابقات والیبال جوانان کشور در کرمانشاه مقتدرانه عمل کرد و با پیروزی برابر ثامن الحجج کرمانشاه در مسابقه نهایی، قهرمانی این مسابقات را جشن گرفت.

دور نهایی مسابقات قهرمانی جوانان کشور فصل گذشته با حضور تیم‌های ثامن الحجج کرمانشاه، کاله جوان آمل، گل گهرسیرجان، پویا صنعت کرمان، شفق اردکان، شهرداری ملکان، سفیرقم و ذوب آهن اصفهان در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد و با قهرمانی نماینده قم خاتمه یافت.