چین خواستار خودداری دو کره از افزایش تنشها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به تاکید چین بر جلوگیری از تشدید تنش‌ ها در شبه جزیره کره اعلام کرد که وزارت خارجه چین در بیانیه ای بر لزوم خودداری طرفین درگیر در شبه جزیره کره از انجام اقداماتی تاکید کرد که باعث افزایش تنش‌ ها در این شبه جزیره می‌ شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که الجزیره در گزارشی با اشاره به تحریم های جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا علیه کره شمالی اعلام کرد این تحریم ها به خاطر حمله سایبری به شرکت سونی پیکچرز است که واشنگتن پیونگ یانگ را مقصر می داند.

اوباما در نامه ای به مجلس سنا نوشت این تحریم ها مردم کره شمالی را هدف قرار نداده است بلکه دولت و فعالیت های این کشور را هدف قرار می دهد که تهدیدی برای آمریکا و دیگر کشورها هستند.

این تحریم‌ ها علیه سه نهاد و سازمان کره شمالی و همچنین 10 فرد دولتی و یا مقامی است که برای این سه سازمان فعالیت می‌ کردند.