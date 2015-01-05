ريشه كني بيسوادي در خوزستان به كندي پيش مي رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که عصر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت برای ریشه کنی بی سوادی در خوزستان بسیار جوسازی شده است اما متاسفانه کارها به کندی پیش می رود.

وی ادامه داد: تنها آموزش و پرورش متولی سواد آموزی در سطح استان نیست و نیاز به همکاری سایر دستگاه های مرتبط نیز دارد.

تقی زاده با بیان اینکه 650 هزار بی سواد در سطح استان داریم، عنوان کرد: یک سوم این افراد بی سواد از اولیای دانش آموزان هستند که برای ترغیب آنها به سواد آموزی از سال آینده برای ثبت نام دانش آموزان در مقطع اول ابتدایی دو مدرک پیش دبستانی و سواد والدین نیاز است.

وی با بیان اینکه تا دی ماه امسال نسبت به سال گذشته در زمینه سوادآموزی 18 درصد رشد داشته ایم، اذعان کرد: تاکنون مبلغ 680 میلیون تومان از مطالبات پنج درصد آموزش و پرورش از شهرداری اهواز پرداخت شده است.

انعقاد تفاهم نامه میان آموزش و پرورش و بهزیستی

غلامرضا صدیقی راد، مدیر کل بهزیستی خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: بهزیستی خوزستان در بحث توسعه مراکز پیش دبستانی تفاهمنامه ای را با اداره کل آموزش و پرورش استان امضا کرده است.

وی با بیان اینکه اولین استانی هستیم که این تفاهم نامه در آن منعقد شده است گفت: تمام کودکانی را که به دلیل فقر مالی از تحصیل بازمانده اند در قالب این تفاهم نامه قرار می گیرند که در این راستا آموزش و پرورش دو هزار و 81 نفر را به ما معرفی کرده است.