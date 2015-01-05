استخدام نیروها در استان بوشهر بر اساس رعایت قانون گزینش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن دهاز بعد از ظهر دوشنبه در نشست هسته گزینش دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با امام جمعه بوشهر با تبریک میلاد پیامبرعظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار داشت: موضوع گزینش از ابتدای آفرینش انسان تا کنون مطرح بوده که انتخاب حضرت محمد مصطفی(ص) به عنوان پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) به عنوان گزینش الهی نشان از جایگاه مهم گزینش است.

وی با بیان اینکه هسته‌های گزینش نقش مهم و تاثیرگذاری در انتخاب نیروهای مورد نظر دارند تصریح کرد: اعتماد به نظام ولایت مطلقه فقیه مهم‌ترین موضوع و محور حوزه هسته گزینش در انتخاب افراد مختلف برای پذیرش است.

مدیرهسته گزینش استانداری بوشهر با بیان اینکه مردم کشورمان در صحنه‌های مختلف برای دفاع از نظام اسلامی حضور دارند گفت: مردم ایران به ویژه جوانان در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که حرف نخست در جامعه می‌زنند و نشان از بصیرت آنان است.

دهاز با بیان اینکه گزینش از ابتدای عالم خلقت وجود داشته است افزود: معیار و مبنای هسته گزینش و خطوط قرمز نظام، ولایت فقیه است که این مهم در اولویت هسته گزینش است.

وی، نیروی انسانی با تقوا را یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اداری دانست و گفت: فعالیت حساس هسته‌های گزینش در انتخاب نیروهای کار آمد و اصلح تعیین کننده است.

مدیرهسته گزینش استانداری بوشهر با اشاره به رسالت و خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: در نظام اداری انقلاب اسلامی باید صالحان و افراد با لیاقت خدمت کنند، فعالان هسته گزینش در تحقق این مهم نقش مهمی دارند.

دهاز برقراری عدالت در جذب نیروهای متعهد، معتقد و متخصص در هر سازمان را وظیفه خطیر هسته گزینش برشمرد و افزود: استخدام نیروها بر اساس رعایت قانون گزینش است که این خود نقش مهم این هسته نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: نیروهایی که در دستگاه‌های مدیریتی مشغول به کار می‌شوند ضمن اینکه باید متدین، متقی و با انگیزه باشند لازم است از تجربه و تخصص کافی برخوردار باشند تا در جهت تحقق برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی با سربلندی فعالیت کنند.