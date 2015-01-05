جایگاه چهارمی نماینده لیگ برتری بسکتبال گرگان به خطر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پانزدهم رقابت های لیگ ملی بسکتبال، تیم های شهرداری گرگان و صنایع پتروشیمی ماهشهر در سالن بعثت بندر ماهشهر به مصاف هم رفتند که این بازی با ثبت نخستین پیروزی برای تیم میزبان به پایان رسید.

در این دیدار که رضا آذرافزا به عنوان سرداور به همراه نصر سعیدی نیا و علیرضا ناصرافشار قضاوت و علیرضا ربیعی نظارت آن را بر عهده داشتند، تیم شهرداری گرگان با نتیجه 75 بر 72 مغلوب حریف جنوبی شد.

تیم شهرداری در کوارتر نخست را با نتیجه 20 بر 14 به صنایع پتروشیمی واگذار کرد اما در کوارترهای دوم و سوم به ترتیب با حساب 21 بر 20 و 22 بر 18 پیروز شد و در کوارتر پایانی به تساوی در عدد 17 رسید، اما در پایان نتوانست بر تیم بدون برد جدول رده بندی، غلبه کند و شکستی دیگر در کارنامه اش به ثبت رسید.

شهرداری در این بازی 3 بازیکن اصلی به نام «بابک نظافت»، «مجتبی بنی عقیل» و «بنی کوچویی» را به علت مصدومیت در اختیار نداشت.

نماینده گرگان تا پایان هفته پانزدهم، پنج پیروزی و 9 شکست در کارنامه دارد و در هفته شانزدهم مسابقات که پنجشنبه برگزار خواهد شد با قرعه استراحت مواجه است.

بررسی احتمالات چهارمی تیم شهرداری گرگان

شهرداری با پذیرش این شکست 19 امتیازی شد و هم امتیاز با پالایش نفت آبادان و فولاد هفت الماس قزوین و به علت عملکرد بهتر در بازی رودررو، موقتا در مکان چهارم جدول باقی ماند اما با احتساب بازی روز پنجشنبه فولاد هفت الماس قزوین برابر ثامن مشهد و صرف نظر از نتیجه آن بازی، نماینده قزوین در مکان چهارم جدول قرار خواهد گرفت.

باتوجه به اینکه در پایان مسابقات لیگ ملی، چهار تیم نخست جواز حضور در مرحله بعدی (پلی آف) را پیدا خواهند کرد، تیم شهرداری تنها در صورتی چهارم خواهد شد که دو بازی باقیمانده برابر پمینا اصفهان در گرگان و فولاد هفت الماس در قزوین را پیروز شود و منتظر لغزش دو تیم رقیب یعنی فولاد هفت الماس قزوین و پالایش نفت آبادان باشد.

برنامه 3 هفته پایانی لیگ ملی بسکتبال برای 3 تیم مدعی چهارمی لیگ به شرح زیر است:

شهرداری گرگان:

هفته شانزدهم: قرعه استراحت

هفته هفدهم: پمینا اصفهان در گرگان

هفته پایانی: فولاد هفت الماس در قزوین

پالایش نفت آبادان:

هفته شانزدهم: پتروشیمی بندرامام در آبادان

هفته هفدهم: ثامن در مشهد

هفته پایانی: صنایع پتروشیمی در آبادان

فولاد هفت الماس قزوین:

هفته شانزدهم: ثامن مشهد در قزوین

هفته هفدهم: صنایع پتروشیمی در بندرماهشهر

هفته پایانی: شهرداری گرگان در قزوین

بازی بعدی تیم شهرداری گرگان دوشنبه آینده در برابر پمینا اصفهان در گرگان خواهد بود.