نهضت سواد آموزی خوزستان در سوادآموزی 18 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیخی در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که عصر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: تعداد 293 هزار و 417 نفر بی سواد مطلق در رده سنی 10 تا 49 سال برحسب خوداظهاری در خوزستان وجود دارد به همین منظور چند طرح مهم برای سوادآموزی در سطح استان در حال اجرا است.

وی ادامه داد: اولویت در این طرح ها، طرح باسواد کردن اولیای دانش آموزان است زیرا این اعتقاد وجود دارد که هرچه سواد خانواده ها کمتر باشد دانش آموزان افت تحصیلی بیشتری دارند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، طرح بعدی را باسواد کردن کودکان و نوجوانان 10 تا 20 سال بیان کرد و گفت: زیرا اگر افرادی در این رده سنی بی سواد بمانند خطر آفرین است و در صورت سواد آموزی انتخاب شغل مناسب و همکاری در چرخه تولید برای آن ها وجود دارد.

وی بيان کرد: نهضت سواد آموزی خوزستان در سال جاری 40 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است که نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد کمی داشته است.

شیخی با بیان اینکه سوادآموزی از شاخصه های توسعه است، تصریح کرد: تهدیدات و مشکلاتی در حوزه سواد آموزی ما را با نارسایی هایی مواجه می کند از جمله آن ها امکان بازگشت به بی سوادی به خاطر عدم استمرار سوادآموزی، عدم احساس نیاز به سواد در بی سوادان، پائین بودن سطح مشارکت رسانه ها در جهت ایجاد انگیزه در افراد بی سواد، پائین بودن سطح درآمدن بی سوادان و.. را می توان نام برد.

وی با اشاره به اینکه برای ریشه کنی بیسوادی به مشارکت سایر دستگاه ها نیاز است عنوان کرد: کلیه دستگاه های مشمول ماده پنج مکلف به همراهی برای ریشه کنی بیسوادی هستند و نیاز است اعتباراتی جهت تشویق بی سوادان به سواد آموزی از طریق بسته های فرهنگی و رفاهی اختصاص یابد.