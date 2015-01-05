اعلام زمان برگزاری گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستان از مذاکرات "نواز شریف" نخست وزیر پاکستان و "ریچارد اولسون" سفیر آمریکا در این کشور درباره گسترش روابط دوجانبه واشنگتن و اسلام آباد خبر دادند.

شریف و اولسون همچنین در این دیدار با حضور طارق فاطمی دستیار ویژه نخست وزیر و اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان به بررسی جزئیات سفر ماه جاری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان با هدف شرکت در گفتگو های استراتژیک رداختند.

قرار است نشست وزیران و گفتگو های استراتژیک دوجانبه میان آمریکا و پاکستان 14 ژانویه با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتای پاکستانی در اسلام آباد برگزار شود.