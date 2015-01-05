ایران در تلاش برای پایان دادن به درد 40 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ابتدا باید بر حریفانِ نزدیک خود در گروهی تمام غربِ آسیایی غلبه کند. گروه C شامل تیم‌های ایران، امارات، بحرین و قطر می‌شود.

برترین تیم آسیا که در رده 51 فوتبال جهان قرار دارد، از سال 1996 تاکنون موفق نشده از مرحله یک چهارم نهایی به بالاتر صعود کند. موفق ترین دوره این تیم حدفاصل سال‌های 1968 تا 1976 بود که موفق شد سه بار پیاپی به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

نقطه قوت ایران در رقابتها سرمربی پیشین پرتغال و رئال مادرید، کارلوس کی‌روش، است؛ کسی که ایران را به رقابتهای جام جهانی 2014 رهنمون ساخت. وی قرار بود پس از رقابتهای جام جهانی از سمت خود کناره‌گیری کند اما ماند تا وفاداری خودش را به شیوه‌هایش نشان دهد.

جواد نکونام، کاپیتان و مهره کارآمد تیم ملی ایران که در عضویت اوساسونای اسپانیا قرار دارد، در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا چهار گل به ثمر رسانده و گام به تورنمنتی می‌گذارد که ستاره‌های فراوانی دارد.

نخستین بازی ایران در مرحله گروهی در تاریخ 11 ژانویه (21 دی) مقابل بحرین است.