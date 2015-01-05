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۱۵ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۴۱

طی ۹ ماه گذشته محقق شد؛

کاهش آمارتصادفات فوتی در غرب استان تهران/ ۱۵۴ هزار تماس ورودی به ۱۱۰

کاهش آمارتصادفات فوتی در غرب استان تهران/ ۱۵۴ هزار تماس ورودی به ۱۱۰

غرب استان تهران - رییس پليس غرب استان تهران از کاهش ۲۶ درصدی تصادفات فوتی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلاني ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، به تشريح اقدامات شاخص پليس در ۹ ماه گذشته پرداخت.

وی با اشاره به برقراری ۱۵۴ هزار تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ اعلام کرد:حضور محسوس پليس در نقاط جرم خيز با توجه به ميزان فعاليت مجرمان در آن منطقه، با هدایت مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در شهرستانهای غرب استان تهران و تقویت اپراتورهای مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، عامل اصلي کاهش جرم و حضور موفق پلیس در صحنه های عملیات بوده است.

این مسئول عنوان کرد: طی ۹ ماه گذشته ۲۰۳ هزار و ۸۰۳ تماس تلفني و حضوري با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد ۱۱۲ هزار و ۲۱۴ مورد آن منجر به عمليات پليسی و ۱۵۴ هزار تماس به صورت تلفنی و ۵۰ هزار تماس به صورت حضوری با مرکز ۱۱۰ برقرار شده و سایر تماس ها مربوط به ادارات و سازمان های خدمات رسان از قبیل اورژانس و آتش نشانی و... بوده است.

رئيس پليس غرب استان تهران با اشاره به اولويت بندي جرائم با توجه به تماس هاي مردمي با مرکز ۱۱۰ ادامه داد: تصادفات و تخلفات راهور، نزاع و درگيري، سرقت و جرایم خرید و فروش موادمخدر و سایر جرایم، به ترتیب، ۵ جرم مهم در ديدگاه مردم بودند و پليس بر همين اساس برنامه ريزي، عمليات ها و طرح هاي پاکسازي را به مرحله اجرا مي گذارد.

اصلاني با اشاره به عملکرد پليس در حوزه مواد مخدر در ۹ ماه گذشته اعلام کرد: طی مدت زمان مذکور هفت تن و ۲۰۸ کيلوگرم انواع موادمخدر شامل پنج تن ترياک،۵۴۱ کیلوگرم مرفين، ۲۱۴ کيلوگرم هروئين، یک تن و ۱۹۹ کیلوگرم حشيش،۲۲۱ کيلوگرم شيشه و ۳۰ کیلوگرم سایر مواد مخدر توسط پليس کشف شده است.

وی با اشاره به افزايش ۴۶ درصدي کشفیات مواد مخدر،۲۱ درصدی دستگیری و شش درصدی انهدام باندهای قاچاق موادمخدر طی ۹ ماه گذشته اظهار داشت: در مدت زمان مذکور با انهدام ۶۰ باند قاچاق، تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستانهای غرب استان تهران و توقيف ۲۶۷ دستگاه وسائط نقليه و اموال قاچاقچيان، ۷ تن و ۲۰۸ کیلوگرم انواع موادمخدر از باندهای قاچاق و توزیع کنندگان کشف شده است.

رئیس پلیس غرب استان تهران در ادامه به عملکرد پليس راهور اشاره کرد و گفت: تصادفات فوتي ۲۶ درصد و تصادفات خسارتی ۳۴ درصد و تصادفات جرحی یک درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشت و تصادفات جاده ای در سال قبل ۲۸۴ نفر و در سال جاری ۲۱۰ نفر کشته برجای گذاشت که با فعالیت پلیس،۷۴ نفر تلفات انسانی نسبت به قبل کاهش یافت.

کد مطلب 2457821

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