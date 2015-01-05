کاهش آمارتصادفات فوتی در غرب استان تهران/ ۱۵۴ هزار تماس ورودی به ۱۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلاني ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، به تشريح اقدامات شاخص پليس در ۹ ماه گذشته پرداخت.

وی با اشاره به برقراری ۱۵۴ هزار تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ اعلام کرد:حضور محسوس پليس در نقاط جرم خيز با توجه به ميزان فعاليت مجرمان در آن منطقه، با هدایت مرکز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در شهرستانهای غرب استان تهران و تقویت اپراتورهای مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، عامل اصلي کاهش جرم و حضور موفق پلیس در صحنه های عملیات بوده است.

این مسئول عنوان کرد: طی ۹ ماه گذشته ۲۰۳ هزار و ۸۰۳ تماس تلفني و حضوري با مرکز فوريتهاي پليسي ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد ۱۱۲ هزار و ۲۱۴ مورد آن منجر به عمليات پليسی و ۱۵۴ هزار تماس به صورت تلفنی و ۵۰ هزار تماس به صورت حضوری با مرکز ۱۱۰ برقرار شده و سایر تماس ها مربوط به ادارات و سازمان های خدمات رسان از قبیل اورژانس و آتش نشانی و... بوده است.

رئيس پليس غرب استان تهران با اشاره به اولويت بندي جرائم با توجه به تماس هاي مردمي با مرکز ۱۱۰ ادامه داد: تصادفات و تخلفات راهور، نزاع و درگيري، سرقت و جرایم خرید و فروش موادمخدر و سایر جرایم، به ترتیب، ۵ جرم مهم در ديدگاه مردم بودند و پليس بر همين اساس برنامه ريزي، عمليات ها و طرح هاي پاکسازي را به مرحله اجرا مي گذارد.

اصلاني با اشاره به عملکرد پليس در حوزه مواد مخدر در ۹ ماه گذشته اعلام کرد: طی مدت زمان مذکور هفت تن و ۲۰۸ کيلوگرم انواع موادمخدر شامل پنج تن ترياک،۵۴۱ کیلوگرم مرفين، ۲۱۴ کيلوگرم هروئين، یک تن و ۱۹۹ کیلوگرم حشيش،۲۲۱ کيلوگرم شيشه و ۳۰ کیلوگرم سایر مواد مخدر توسط پليس کشف شده است.

وی با اشاره به افزايش ۴۶ درصدي کشفیات مواد مخدر،۲۱ درصدی دستگیری و شش درصدی انهدام باندهای قاچاق موادمخدر طی ۹ ماه گذشته اظهار داشت: در مدت زمان مذکور با انهدام ۶۰ باند قاچاق، تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستانهای غرب استان تهران و توقيف ۲۶۷ دستگاه وسائط نقليه و اموال قاچاقچيان، ۷ تن و ۲۰۸ کیلوگرم انواع موادمخدر از باندهای قاچاق و توزیع کنندگان کشف شده است.

رئیس پلیس غرب استان تهران در ادامه به عملکرد پليس راهور اشاره کرد و گفت: تصادفات فوتي ۲۶ درصد و تصادفات خسارتی ۳۴ درصد و تصادفات جرحی یک درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشت و تصادفات جاده ای در سال قبل ۲۸۴ نفر و در سال جاری ۲۱۰ نفر کشته برجای گذاشت که با فعالیت پلیس،۷۴ نفر تلفات انسانی نسبت به قبل کاهش یافت.