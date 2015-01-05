سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت زیاد حریق گفت: در این عملیات هفت ایستگاه با تجهیزات کامل و بیش از یکصد نفر از آتش نشانان حضور داشتند که با گذشت چهار ساعت از زمان اعلام حریق سرانجام موفق به مهار شعله های آتش شدند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل سازمان آتش نشانی و معاون خدمات شهری شهرداری تهران از نزدیک مدیریت سایت حادثه را برعهده داشتند، افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و به هیچ یک از آتش نشانان درگیر در عملیات نیز آسیبی وارد نشد.

ملکی با اشاره به اینکه لکه گیری محدوده حریق همچنان از سوی آتش نشانان حاضر در محل حادثه ادامه دارد، گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کمیته علت یاب سازمان در دست بررسی است.

به گزارش مهر ، حدود ساعت 16 امروز در آتش سوزی منطقه یافت آباد تهران سه سوله حاوی چوب و مواد اولیه ساخت مبلمان به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر کاملا شعله‌ور شد.

سوله ها حاوی چوب و مواد اولیه ساخت مبلمان بود.