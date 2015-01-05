سریال «اوخو من نن» در زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از فعالان عرصه سواد آموزی در سالن همایش های صدا و سیمای زنجان با حضور مسئولان استانی و رئیس سواد آموزی کشور از سریال ((اخو من نن)) رونمایی شد.

قائم مقام صدا و سیما در خصوص این سریال گفت: این سریال در 13 قسمت 30 دقیقه ای به بررسی زندگی افرادی می پردازد که به نهضت سواد آموزی مراجعه کرده اند.

رسول سهرابی با بیان اینکه سعی شده در این سریال از زندگی واقعی افراد در دل برنامه استفاده شود تصریح کرد: با توجه به دستور امام راحل سواد آموزی یک تکلیف است و در این راستا رسانه سعی در گسترش این امر دارد.

وی ابراز کرد: رسانه استانی به عنوان یک دانشگاه بومی بخش فرهنگی نهضت را محور قرار داده و سعی دارد اثر فاخری در این زمینه ارائه دهد که در پوشش و ابلاغ بی سوادان شیوه مناسبی است.

سهرابی گفت: تهیه کننده و نویسنده این مجموعه حاتم معصومی، خود از دانش آموختگان نهضت بوده و فارغ التحصیل سینما است.

وی خاطر نشان کرد: در این مجموعه از بازیگران بومی استفاده شده و تا خرداد ماه کارهای آن تمام می شود واز اول خرداد به روی آنتن می رود.

قائم مقام صدا و سیما درباره برنامه های صدا و سیما در راستای ترویج فرهنگ سواد آموزی افزود: بیشتر بحث یادگیری و ترویج آموزش در صدا و سیما مد نظر است.