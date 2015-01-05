ملاقات سفیر ایران با رئیس جمهورسابق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدفتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران درلبنان با امین جمیل رئیس حزب کتائب لبنان دیدار وگفتگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران دراین دیدار ضمن تبریک فرارسیدن سال نو میلادی به جامعه مسیحیان لبنان ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال خیر وبرکت وآرامش وامنیت برای همه مردم لبنان باشد.

امین جمیل نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، گفت : ایران کشوری مهم وقدرتمند درمنطقه است و خانواده ما ومسیحیان سالهاست که درایران با آرامش و امنیت کامل زندگی می کنند.

رئیس جمهورسابق لبنان وضعیت منطقه را بسیار حساس توصیف کرد وگفت: راه حل مسائل منطقه صرفا گفتگوست و نقش دولت بزرگی مثل ایران را نمی توان درایجاد ثبات و امنیت منطقه نادیده گرفت .

وی افزود: مساله سوریه نیز ازموضوعاتی است که باید از راه مسالمت آمیز حل وفصل شود وما به عنوان حزب کتائب بارها اعلام کرده ایم که لبنان کشورکوچکی است و به شدت از اطراف خود تاثیر می پذیردو لازم است هرچه سریع تر راه حلی مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه ایجاد شود تا زمینه بازسازی خرابیهای ایجاد شده درآن فراهم شود ومردم به خانه های خود بازگردند.

رئیس حزب کتائب لبنان همجنین خواستار مساعدت جمهوری اسلامی ایران درانتخاب رئیس جمهورلبنان شد .

فتحعلی اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران از گفتگوهای لبنانی-لبنانی جاری استقبال می کند و معتقد است مساله انتخاب رئیس جمهور موضوع داخلی است که با همکاری ومشورت همه گروه های سیاسی خصوصا رهبران مسیحی لبنان قابل حل است.