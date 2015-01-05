برگزاری اردوی مس کرمان در بندرعباس/ داداش وند به مس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام داداشوند جدیدترین بازیکنی است که با امضای قرارداد به تیم فوتبال مس کرمان اضافه شد.
این مدافع چپ سابقهی بازی در تیمهای لیگ برتری شهرداری تبریز، آلمینیوم هرمزگان، گسترش فولاد را دارد.
دادشوند که متولد 62 است در شهر تبریز است در نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر پیراهن شماره 31 گسترش فولاد را بر تن میکرد و در ده بازی برای این تیم به میدان رفت و 854 دقیقه به بازی پرداخت.
وی در پست دفاع چپ جانشین مصطفی اکرامی خواهد شد که به تیم گسترش فولاد اضافه شد تا به نوعی جای این دو بازیکن در دو تیم مس و گسترش عوض شود.
داداشوند به کرمان آماده است و در تمرینات مس کرمان نیز حضور پیدا کرده است تا هرچه سریعتر با شرایط جدید تیم فوتبال مس هماهنگی پیدا کند.
بعد از روحالله باقری، دادش وند دومین بازیکنی است که به طور رسمی برای نیم فصل دوم به تیم مس کرمان اضافه شده است و تلاش باشگاه مس برای تقویت تیم فوتبال خود با جدیت تمام ادامه دارد.
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