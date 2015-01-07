غلامشاه قنبری که سه سال پیش در یک سانحه تصادف رانندگی مسیر شوشتر به اهواز از ناحیه سر و فک دچار صدمات زیادی شده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به دلیل شرایط بسیاری بدی که بعد از عمل جراحی فک برای من به وجود آمده و لب پایینم به دلیل عوارض ناشی از عمل بی حس شده دیگر نمی توانم بخوانم و این موضوع برای من که همواره در حال خواندن بودم بی نهایت آزار دهنده است.

وی توضیح داد: چندی است که تصمیم دارم برخی از آهنگ های بختیاری را بخوانم اما متاسفانه به دلیل شرایطی که برایم پیش آمده قادر به اتمام کار نیستم و جالب اینکه هیچ ارگانی از سوی دولت هم حالی از من نمی پرسد که آیا بعد از آن تصادف زنده ام یا مرده؟ آیا واقعا حق من این است که بعد از این همه تلاش و کوشش در جهت اعتلای فرهنگ موسیقایی منطقه خوزستان و بختیاری شاهد این رفتارهای عجیب مسئولان باشم؟

این خواننده گفت: دقیقا از همان زمانی که تصادف کردم حتی یک عزیز نیامد از من بپرسد مشکلی دارم یا ندارم. من خود را عضوی از خانواده هنرمند استان خوزستان می دانم و واقعا دلیل این همه بی توجهی را نمی دانم که چرا هیچ یک از مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد استان سراغی از من نمی گیرند. نمی دانم شاید آنها فکر کرده اند من از دنیا رفته ام که تا این حد بی توجه هستند و حتی حاضر به بیمه کردن من هم نیستند.

قنبری تصریح کرد: متاسفانه ماجرا به گونه ای رقم خورده که من کمکم تصور می کنم آنها ماجرا را می دانند اما خودآگاهانه می خواهند رفع مسئولیت کنند. باور کنید به این باور رسیده ام که این آقایان مدیر اصلا من را نمی شناسند که سراغی از من و مشکلاتم نمی گیرند. گویی انگار من با نام غلامشاه قنبری نیستم. البته اگر بخواهم کمی با خودم رو راست باشم به خود می گویم آنها که اصلا به موسیقی تعلق ندارند که بخواهند به هنرمند فعال این حوزه رسیدگی کنند.

این هنرمند در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون برای بیمه تامین اجتماعی اقدامی نکرده است، گفت: تمامی مدارکی را که باید برای تکمیل پرونده ارائه می دادم را تحویل دادم اما وقتی این مدارک را به مسئولان مربوطه دادم آنها با کمال محبت به من اعلام کردند که به دلیل نداشتن بودجه از بیمه شدن من معذورند.

وی در پایان صحبت های خود عنوان کرد: به نظر من وقوع چنین اتفاقاتی در کشور ما بیشتر به یک فاجعه نزدیک است تا یک رویداد ساده. اما من به همین آقایان می گویم که کسی نمی تواند من را از موسیقی جدا کند. من تا آخرین لحظه های عمرم به آنچه اعتقاد دارم و میدانم بخشی از فرهنگ و هنر این سرزمین است ادامه میدهم و میدانم روزی می رسد که بالاخره یکی به فریاد اهالی کم سرو صدای موسیقی نواحی رسیدگی می کند.

غلامشاه قنبری از جمله هنرمندانی است که فعالیت هنری خود را از سالهای آغازین دهه ۴۰ شروع کرد و در دوران ستم شاهی بود که با ارائه یک اجرای جدید و حماسی از نغمه فولکلور «شیرعلیمردون» نقش مهمی در مبارزات فرهنگی علیه طاغوت ایفا کرد. از این هنرمند در هفتمین جشنواره موسیقی نواحی کشور که در اردیبهشت 90 در تهران برگزار شد، توسط معاونت هنری وزارت ارشاد تجلیل شد.

وی اوایل آبان ماه سال 90 با اتومبیل شخصی خود از شوشتر به سوی اهواز در حرکت بود که در حوالی پل بند قیر دچار سانحه شد. وی در این سانحه در اثر واژگونی اتومبیل، از ناحیه فک، زبان، چانه و گردن دچار جراحت شدید شد.